Katlanabilir Telefon Olur da Rulo Ekranlı Telefon Olmaz mı?

Katlanabilir ekranlı telefonların modası henüz yeni başlamışken, Rulo ekranlı telefonların varlığı işleri daha da geliştirecek...

Gittikçe daha fazla akıllı telefon şirketi yenilikçi ekranlarla gelmeye çalışıyor. Huawei ve Samsung, katlanabilir akıllı telefonların versiyonlarını duyururken, diğer birkaç üretici de katlanabilir cihazlar üzerinde çalışıyor.

Bu akıllı telefon pazarları arasında biri Güney Kore merkezli LG daha farklı bir yol izliyor. En son bilgilerden, şirketin yeni patentine geçersek, LG’nin rulo ekranlı bir akıllı telefon yayınlamaya çalıştığı anlaşılıyor.

LG, bu tasarımın patentini geçtiğimiz yıl Ekim ayında Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPRIS) ile birlikte sunmuş ve bu yıl Haziran ayında yayınlanmıştı. Ekran açıldığında, bir akıllı telefonun boyutuna sahip oluyor.

LetsGoDigital tarafından oluşturulan teknik çizimler, rulo ekranın mahfazanın etrafında iki kez tamamen sarılabilecek kadar büyük olduğunu, böylece ekran tamamen çıkarıldığında bir tabletten çok daha geniş olabileceğini gösteriyor.

Daha küçük bir ekrana ihtiyacınız varsa, ekranın bir bölümünü muhafazanın etrafına sarın. Ekranı istediğiniz kadar açabilirsiniz. Mantıksal olarak, kullanıcı arayüzü, ekranın nasıl kullanıldığına bağlı olarak ayarlanacak. Esnek ekranın dört bükme noktası vardır, böylece ekranı hafifçe bükebilirsiniz.