Windows kayıt defteri tam olarak isminden anlaşıldığı gibi merkezi bir kayıt sistemidir. İşletim sistemi, donanım, kullanıcı profilleri ve yazılım için tüm yapılandırma ayarlarını bir çatı altında toplar. İşletim sisteminizin ayrılmaz ve hassas bir kontrol noktasıdır. Anahtar ve alt anahtar olarak adlandırılan tüm girişler, beş farklı kategoride sıralanır.

Herhangi bir kayıt defterinde olduğu gibi, Windows kayıt defteri ansızın doğabilecek tehlikelere karşı hassastır. Yıllarca süren yazılım yükleme (ve kaldırma) işlemlerinden, donanım değişikliklerinden ve program yükseltmelerinden sonra, kayıt defteri kullanılmayan anahtarlarla fazlaca dolabilir.

Bundan dolayı, çok nadiren de olsa temizlenmesi gerekir. Ancak dikkatli ve hassas programlarla yapılamsı tavsiye edilmektedir. Bu yüzden size en güvenilir yöntemi anlatmaya çalışağız.

Kayıt defterini temizlenmeli mi?

Şu bir gerçektir ki kayıt defterini temizlemek için her hangi bir programa doğrudan güvenemezsiniz. Aynı zamanda bilgisayarınızın performansına fazlaca etki etmez. Buna karşın yazılımın kaldırılması, disk depolama alanının boşaltılması ve kullanılmayan hizmetlerin durdurulması gibi diğer iyi temizleme yöntemleri, PC’nizin performansını arttırmanın çok daha etkili yoludur.

Kayıt defterini temizlemenin performansı çok fazla etkilediğini anlatan birçok durum söz konusudur. Bunlar arasında en çok bilinen kayıt defteri boyutunu küçültmenin önemli olduğudur. CCleaner gibi program bunu en iyi şekilde yapabilir.

Geçersiz kayıt defteri anahtarlarını bulmak potansiyel olarak hata raporlarının önüne geçebilir. Bunlar genellikle tamamlanmamış program kaldırmaları sırasında oluşturulur. Bir kayıt defteri temizleme programı potansiyel olarak buna yardımcı olabilir.

Kayıt defteri nasıl temizlenir?

Eğer belli bir nedenden ötürü, hala kayıt defterini temizlemek istiyorsanız, bunu yapabilmeniz için birkaç yol var.

Başlamadan önce bir uyarı yapmak istiyoruz. Kayıt defterinin hassas bir programdır. küçük bir hatanın büyük bir soruna yol açması muhtemeldir. Bu, özellikle anahtarları kendi başınıza kaldırıyorsanız geçerlidir. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce daima kayıt defterinizin bir yedeğini alın.

Kayıt defterini temizlemenin performans yararı olmamasına rağmen, düzgün bir program kullandığınızda bu konuda hiçbir zararı yoktur. CCleaner ve Iolo System Mechanic gibi saygın PC temizleme araçları, her hangi bir sorun olmadan bunu kendi başlarına yapabilirler.

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