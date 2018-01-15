Dünyanın en popüler kripto parası, Bitcoin, çok önemli bir kilometre taşını geçti. Şimdiye kadar dijital paranın %80‘ini kazıldı. Dijital para birimi, geçtiğimiz günlerde 16.800.000inci dijital coin kazılarak toplamda kazılacak olan 21.000.000’in dijital coinin %80’inin kazıldığını gösterdi.

Çoğu tahminlerde, 21 milyonuncu bitcoinin 2140 yılında kazılması bekleniyor. Bu noktada, o zaman işlem maliyetlerine ne olacağı belli değil, çünkü madencilerin yalnızca gelirleri, işleme tabi tutuldukları işlem ücretlerinden olacak.

Toplamda sadece 21 milyon dijital para olmasına rağmen, dolaşımdaki miktar 2140 yılına kadar önemli ölçüde azalacak. Cüzdanınızın özel anahtarlarını kaybederek cüzdanınızı kaybedebilir ve dijital paranızı kaybedebilirsiniz. Özel anahtarlar gittiğinde, dijital paranın dolaşımdan çıkmasını kimse engelleyemez.

Bitcoin, 2017’de fiyatlarında büyük bir artış gördü, 2017 yılına 1.000 dolar ile başlarken Aralık ayında en yüksek oranlarına çıkmıştı.