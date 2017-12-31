Kendi Marvel Karakterinizi Yaratmak Artık Çok Kolay!

Marvel karakterlerine hayran mısınız? Ama hep içinizde bir yerlerde keşke kendi karakterimi çizebilsem diye bir ukte mi kaldı? Artık bu çok kolay! Hem de hiçbir programlama veya çizim bilgisi gerekmiyor!

Çizgi roman şablonları oluşturmak istiyorsunuz, ancak küçük bir sorun var; çizim yeteneğiniz yok. Bugün duyurulan Marvel Create Your Own uygulaması sayesinde bu hiç de sorun değil. Marvel tarafından geliştirilen uygulama size bir çizgi roman karakteri yaratmanıza ve onunla bir macera hazırlayacağınız şekilde düzenlemenize ve arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanıyor.

Uygulamayı kullanarak Marvel karakterlerinden oluşan bir gruptan seçim yapıyorsunuz. Bir tanesini seçtikten sonra, “kamera” açısını seçip pozu değiştirin ve arka planınızı seçin. Birtakım çizgiler ve etiketler ayarlayabilir ve diyalog da oluşturabilirsiniz.

Fakat karakterlerinizin söylediklerini dikkatli olmalısınız.

Marvel aşağıda izin verilmeyen uzun bir yasak listesini de yayınladı:

Küçük çocukları korkutup rahatsız edebilecek içerikler,

Reçeteli ilaçlar, vitaminler ve diyet takviyeleri,

Doğum Kontrolü,

Alkol (sert likör, bira, şarap vb.), Tütün (puro, sigara vb.) veya uyuşturucu (esrar, vb.) tasvirleri,

Cinsel açıdan açık görüntüler,

Çıplaklık,

Potansiyel olarak iftira niteliğinde veya hakaret içeren içerikler,

Politika (lobiciler, PAC siteleri, siyasi kampanyalar, alternatif yaşam tarzı savunucuları),

Kumar (devlet piyangoları, çekilişler ve fantezi ligleri hariç),

Ölüm,

Irk, cinsiyet, din, uyruk, engellilik, cinsel yönelim veya yaşa dayalı ayrımcılıklar…

İçeriğiniz çok fazla yasak ile sınırlanmış olsa da hala bu uygulamanın gizli yaratıcılığınız için mükemmel bir çıkış olduğunu göreceksiniz. Şu anda uygulama telefonunuza yüklenmeye hazır olduğu zaman bir e-posta bildirimi almak için buraya tıklayıp kayıt olabilirsiniz.