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Kendi Tasarımını Yap 40.000 Doları Kap! Samsung Tasarım Yarışması Detayları!

SAmsung, Galaxy akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar için yeni aksesuarları hakkında yeni fikirler arıyor. Sen de bu yarışmanın bir üyesi olmak istiyorsan, hemen katılabilirsin....

By Muhammed Arslan

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Kendi Tasarımını Yap 40.000 Doları Kap! Samsung Yarışma Detayları!

İki yıl önce, Samsung ve Deezen dergisi QLED TV televizyon masaları için bir tasarım yarışması yapmıştı. Kazanan oldukça güzel bir para ödülü aldı. Aynı grup bu yıl da başka bir tasarım yarışması için bir araya geldi. Tabi ki bu sefer televizyon değil, bunun yerine mobil cihaz ve giyilebilir akıllı saatler gibi ürünler için.

Samsung Mobile Tasarım Yarışması ve bir tasarım dergisi olan Dezeen, Galaxy akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar için yeni aksesuarlar hakkında yeni fikirler arıyor. Her kategorideki kazananlar 40.000 dolarlık ödülü ortaklaşa olarak paylaşacaklar.

Aksesuarlar arasında akıllı telefon ve tablet kılıfları, saat kayışları veya kulaklık başları tasarımı olabilir. Bununla birlikte, Samsung hoş tasarım estetiğinin üzerine gelişmiş bir kullanıcı deneyimi arıyor.

Kendi Tasarımını Yap 40.000 Doları Kap! Samsung Yarışma Detayları!

Duvar kağıtları için de bir kategori var. Etkileşimli olmalı, bağlamsal olarak farkında olmalı ve gerekli bilgileri sağlamalıdır. Samsung ve Dezeen her kategoriden beş kazanan seçecek.

Kazananlar fikirlerini jüri önünde sunmak için Londra’ya uçacak. Burada jüri üç kazanan belirleyecek. Ödüllerini ise San Jose’de düzenlenecek olan bu yılki Samsung Geliştirici Konferansı’nda alacaklar.

Kısaca açıklayalım, her bir kategoride 1. kazanan 10.000 dolar , ikincisi 5.000 dolar ve üçüncüsü 3.000 dolar alacak. Dördüncü ve beşinci sırada 1000 dolar alıp Londra’ ya ücretsiz seyahat edecek. Daha fazla bilgi için kaynağa göz atabilirsiniz.

KaynakDezeen
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