Kensington’dan Bilgisayarınız İçin Parmak İzi Okuyucu

Güvenlik önemli bir konudur ve görünüşte günlük veri ihlalleri raporlarıyla birlikte, parolaların ömrünü artık tamamlandığını ve güvenlik için farklı yöntemler kullanılması gerektiği ortaya çıkmaya başladı. Birçok web sitesi şimdi SMS mesajları veya Google / Microsoft Authenticator ile iki faktörlü kimlik doğrulama ve parmak izi sensörleri Windows 10’da Windows Hello’nun yer almasıyla dizüstü bilgisayarlarda daha yaygın hale geliyor.

Bugün Kensington, Windows Hello ve FIDO ile çalışan bir parmak izi sensörü olan VeriMark‘ı kullanıma sunduğunu açıkladı. Cihaz 50 dolar fiyatla, cihazlarında yerleşik parmak izi sensörüne sahip olmayan kişilerin bu işlevselliği standart bir USB portuna takarak kolayca elde etmelerine olanak tanır. Dokümantasyona göre VeriMark, diğer parmak izi okuyucularına kıyasla daha kolay kullanılmasını sağlayan 360 derece okunabilirlik sağlamakta. Ayrıca, “anti-spoofing teknolojisi” sağlıyor olsa da, bunun aslında ne anlama geldiğinin ayrıntıları basın bülteninde mevcut değil.

Çevrimiçi Hızlı Kimlik (FIDO) özelliği ile cihazı kullanabilmek, standartları destekleyen web siteleriyle çok faktörlü kimlik doğrulama sunarak kullanıcıların bir SMS mesajına güvenmek yerine sitelere girmesini kolaylaştıran bir yöntem sağladığı için ilginç.