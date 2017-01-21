Kia Stinger, Avrupa’da Dizel Motor ile Satışa Sunulacak

Yeni Kia Stinger sedanının başlangıcından sonra, Kia, yeni bir dizel motor taşıyan Avrupa standardı Stinger’ı Amerika Birleşik Devletleri’ne özel olmayacağını açıkladı.

Stinger paketi, platformu ve tasarımı ABD-spec modeliyle aynı kalırken, 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli ve 3.3-litrelik ikiz turboşarjlı V-6’ya ek olarak, yeni 2.2 litrelik turbo dizel dört silindirli (V- Silindir), bir sedan modeli de olacak. Dizel, 197 hp’yi ve güçlü bir 440 N-m’lik torku barındırıyor. Ayrıca Stinger’ı 100 km hıza sadece 8.5 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Kullanıcılar 2.0 litrelik ve 3.3 litrelik ürünleri tercih edebilirler. 2.0 litrelik dört silindirli moto 252 hp ve 350 N-M’lik bir tork üretirken, üstte 3.3 litrelik motor 370 beygir ve 510 N-M’lik tork üretiyor. 3.3 litrelik motoru olan modeli 0-100 KM’ye sadece 5.1 saniyede ulaşabiliyor. Aracın son hızı da 270 KM/s olarak hesaplanmış. Dizel de dahil olmak üzere tüm motorlar, yalnızca sekiz vitesli otomatik şanzımanla geliyor.

Dizel’den hoşlanmıyorsanız ama yine de Stinger‘ın yakıt masrafını düşürmesini istiyorsanız, Autocar’dan bir rapor daha önce bu araç için daha düşük motor ve beygir kapasitesine sahip bir model olacağını söyledi. Bu motor seçeneği ile yakıtta diğerlerine göre oldukça tasarruf sağlayabileceksiniz. Ancak Stinger‘ın Kia serisindeki pozisyonu göz önüne alındığında, bunun gerçekleşmeyeceği düşünülüyor olabilir.

Avrupa versiyonu olan 2018 Kia Stinger, bu yıl dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.