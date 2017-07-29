Killing Floor 2 Sonunda Xbox One, Xbox One X Konsollarına Geliyor

Başlangıçta PC ve PlayStation 4‘te geçen yıl piyasaya çıkan Killing Floor 2 artık Xbox One konsolu için de çıkıyor. Microsoft’un Xbox One X konsolu için oyunun geliştirilmiş bir versiyonunun hazırlanması planlanmakta.

Tripwire Interactive tarafından geliştirilen oyun, diğer platformlarda kullanıma sunulmasından bu yana piyasaya sürülen önceki tüm içerik paketleri ile birlikte Microsoft konsollarında başlatılacak.

Oyuna alışkın olmayan herkes için, Left 4 Dead‘e benzeyen son derecede kooperatifçi bir hayatta kalma oyunu. Ancak zombiler yerine, Killing Floor 2’nin Zeds adıyla hareket eden katil klonları bulunmakta. Serinin en popüler oyun modu altı oyuncu hayatta kalma modu olmasına rağmen, yeni oyun aynı zamanda 12 oyuncu modunu sunuyor ve kullanıcılara kurbanların karşısına çıkması için özel olarak değiştirilmiş Zed’leri kontrol etmesini sağlıyor.

Xbox oyuncuları, yeni ürünle, düşmanları dondurmak için Freezethrower olarak adlandırılan sıvı azot kullanan bir silah da dahil olmak üzere, zaman zaman özel içerik kazanıyorlar. Basın bülteninde ayrıca, Microsoft’un akış platformu Mixer‘ın da yer aldığı belirtiliyor.

Killing Floor 2, tüm ihtişamıyla 29 Ağustos‘ta Xbox One için 39.99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu arada Xbox One X sürümü, konsolun bu yılın ilerleyen aylarında 4K desteği, artan performans, daha yüksek çözünürlüklü dokular ve gölge haritaları ile gölge solma mesafesinin uzatılmasıyla yayınlanacak.