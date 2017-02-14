Kingdom Come: Deliverance Sistem Gereksinimleri

Kingdom Come: Deliverance oyunu CryEngine 3 tarafından desteklenmektedir, Kingdom Come: Deliverance, 1080p’de iyi bir kare hızına erişmek için güçlü bir bilgisayar donanımı arayacaktır. İşlemci gereksinimi günümüzde 16GB sistem belleğine sahip bir Intel i5-3570 veya AMD FX-8320 işlemcidir.

Önerilen grafik özellikleri, Deliverance oynamakla ideal FPS’ye erişmek için 4GB VRAM ile bir AMD R9 390 veya Nvidia GTX 970’e ihtiyaç duyacaktır. Bu Deliverance gereksinimleri bu aşamada güncellenmelidir ve bu zorlu gereksinimlerden ölçeklendirme yapacağını düşünüyoruz, çünkü aynı zamanda mevcut konsol platformlarında da mevcut olacak.

Oyunun konusu: Kingdom Come: Deliverance, Çek geliştirici Warhorse Studio’nun ilk ürünüdür; gerçekçi bir açık dünya, birincil, ortaçağ rpg olarak nitelendirilir; bunun yerine, tarihsel olarak doğru karakterler ve savaşlarda yer alan sihir, fantezi ya da efsanevi tonlar vazgeçilmez.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i3-4130T 2.9GHz ya da AMD Phenom II X4 810

Ekran kartı: GeForce GTX 950 2GB ya da Radeon HD 7870 XT

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows Vista, 32 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 20 GB

İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-3570 3.4GHz ya da AMD FX-8320

Ekran kartı: GeForce GTX 970 4GB ya da Radeon R9 390

Ram: 16 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 20 GB

Kingdom Come: Deliverance Videosu (Trailer)