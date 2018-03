Kingdom Come- Deliverance Witcher 3’ü Geçti

Kingdom Come: Deliverance’ın ne kadar başarılı olduğuna istatistiklerle birlikte şahik olduk. Warhorse Studios tarafından 13 Şubat tarihinde piyasaya sürülen oyun üç gün içinde beşyüz bin satış rakamına ulaşmıştı.

Bu durum oyuncuların kaliteli bir rol yapma oyununa ne kadar istekli olduklarını ortaya koymuştu. Oyun bu sabah Steam üzerindeki istatistiklerine göz attığımızda ilginç bir durumla karşılaştık. Kingdom Come, The Witcher 3’ü aynı anda oynayan oyuncu sayısında geride bırakmayı başardı. Aynı anda oyunda olan oyuncu sayısı 95,863’ü gören oyun The Witcher 3’ün ulaştığı 92,268 kişiyi geride bıraktı. Bu durum oldukça şaşırtıcı çünkü Witcher 3’ün daha fazla eş zamanlı oyuncuya sahip olduğunu düşünmüştük. The Witcher 3’ün Steam üzerinde 4.5 milyondan fazla olduğunu da göz önüne aldığımızda henüz Steam üzerinde 500 bin satan Kingdom Come’ın gerisinde kalmış olması şaşırtıcı.

Fakat The Witcher 3 ilk haftalarında GoG üzerinden de oldukça fazla oynanıyordu. GoG tarafından istatistikler yayınlanmadığı için oradaki oyuncuları hesaba dahil edemiyoruz.

Kingdom Come: Deliverance anlık oyuncu sayısında sadece The Witcher 3’ü geride bırakmakla kalmadı ve RYO türünde dördüncü sırayı ele geçirdi. Eş zamanlı oyuncu sayısında rekoru 471bin oyuncuyla Fallout 4’te bulunuyor. Skyrim ve Dark Souls 3’te ilk üçte yer alan diğer iki yapım.

Yapımcıların söz verdiği gibi Kingdom Come performans problemleri ve hatalarından arındığında ne gibi başarılara ulaşacak hep beraber göreceğiz. Warhorse Studios’un geliştirdiği oyunu PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında oynayabiliyorsunuz.