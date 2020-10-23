Kirin 9000 İşlemci Tanıtıldı – İşte Özellikleri

Huawei, yeni Mate serisi akıllı telefonlarının yanı sıra yeni bir amiral gemisi işlemci de tanıttı. Kirin 9000, önceki nesillere göre daha iyi verimlilik ve daha güçlü ağ özellikleri vaat ederek tüm Mate 40 telefonlarında bulunuyor.

Kirin 9000’in ana özellikleri, daha küçük, daha enerji verimli 5nm üretim sürecini içeriyor. Apple da iPhone 12’nin içindeki A14 işlemci için 5nm kullanıyor. Samsung orta kademe Exynos 1080 işlemcisi için ve Qualcomm‘un yakında çıkacak amiral gemisi Snapdragon işlemcisinin de 5nm’ye sahip olmasını bekliyoruz. Bu biz tüketiciler için, önceki nesillere göre daha yüksek performans ve daha uzun pil ömrü anlamına geliyor.

Kirin 9000 ayrıca entegre bir 5G desteğine de sahip. Huawei sunum sırasında kesin hız rakamları vermese de, çipin Balong 5000 modemi, 5G taşıyıcı birleştirme ile 6.5Gbps’ye kadar indirmeyi destekliyor. Huawei, modemin Qualcomm’un Snapdragon X55 modemine göre yüklemelerde 5 kat, indirmelerde ise 2 kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Grafik tarafında Huawei, Kirin 9000 ve 9000E için sırasıyla 24 ve 22 çekirdek konfigürasyonlarında en son çıkan Arm Mali-G78’i kullanıyor. Huawei, GFXBench kıyaslamasında Qualcomm’un güçlü Snapdragon 865 Plus’ından yüzde 52 daha fazla performans vaat ederek performans karşılaştırmalarında rakiplerini solladı.

Huawei ayrıca Qualcomm’un şu anki en iyi işlemcisi üzerinden NPU aracılığıyla AI işleme yetenekleri için 2,4 kat daha fazla performans kazandığını iddia ediyor. AI performansı özellikle iş yüküne duyarlı olsa da, buradaki karşılaştırmalar konusunda çok dikkatli olmalıyız. Kirin 9000, altıncı nesil dört çekirdekli ISP’si ile görüntü işlemenin faydalarını da görüyor. ISP, önceki nesle göre yüzde 50 daha fazla verime ve video gürültü azaltmada yüzde 48 iyileştirmeye sahip.

Son olarak Kirin 9000, Snapdragon 865 Plus‘a göre yüzde 25 işlemci, yüzde 150 işlem gücü, yüzde 50 grafik verimliliği kazanıyor. Biz sonuçtan etkilendik. Peki siz ne düşünüyorsunuz ? Yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.