Kirin 980 Destekli Huawei MediaPad M6 21 Haziranda Geliyor!

Huawei, 21 Haziran’da Çin’de bir açılış etkinliği düzenleyecek. Söylentilere göre, şirket yeni Nova 5 serisi altında dört yeni akıllı telefon alabilir – Nova 5, Nova 5i, Nova 5 Pro ve Nova 5i Pro. Şirket bugün, aynı gün yeni Huawei MediaPad M6 tabletinin de piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Huawei MediaPad M6, geçen yılki iki farklı ekran boyutunda gelen MediaPad M5’in yükseltilmiş bir sürümü olarak lanse edilecek. Ayrıca şirketin MediaPad M6 tabletin birkaç sürümünü duyurma olasılığı da var. Önceki modelde görüldüğü gibi tanıtım görseli, Mediapad M6’nın stereo hoparlörlerle geldiğini de doğruladı.

Aynı zamanda amiral gemisi Kirin 980 sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenecek. MediaPad M5 modeli ise, 10.8 inç ve 8.4 inç ekran boyutlarında geldi. Her iki değişken de 4GB RAM ile birleştirilmiş Kirin 960 sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir.

Optik açısından son nesil tabletler arkada 13MP kamera, önde 8MP selfie kamera sunuyorlardı. Her iki tablet de ön tarafta bir parmak izi tarayıcısı içermekteydi. 10.8 inç MediaPad M5, 18W (9V / 2A) hızlı şarj desteğine sahip 7.500mAh batarya ile desteklenmektedir.

Daha küçük olan 8.4 inçlik model, aynı 18W hızlı şarj teknolojisine sahip 5,100mAh bataryayla doludur. Harman Kardon sertifikalı stereo hoparlörler 8.4 inç değişkenle gelirken, 10.8 inç MediaPad M5 dört hoparlör kurulumu ile donatılmıştır.