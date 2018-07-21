Huawei, son dönemin en aktif markaları arasında yer alıyor. Marka sürekli olarak yeni seri akıllı telefonlar tanıtıyor ve amiral gemisi akıllı telefon modellerini güncelliyor. Elde edilen son bilgilere göre markanın sadece akıllı telefon modelleri değil, bunun yanında amiral gemisi bileşenlerde geliştirilmeye devam ediyor. Huawei tarafından paylaşılan tüm bilgilere göre yeni amiral gemisi bileşen ise Kirin 980 işlemcileri olacak.

Kirin 970 serisinden sonraki nesil olarak gelecek işlemcilerin tanıtım tarihi ve teknik özellikleri içinse yeni bilgiler var. Buna göre yeni akıllı telefonlar beklenenden çok daha güçlü olacak.

Kirin 980 İşlemcileri Ne Zaman Tanıtılacak

İşlemcilerin Mate 20 modelinde yer alması bekleniyor. Bu detayla başlayalım. Bundan sonraki gelecek olan P serisi amiral gemisi modellerinde de yer alacak olan yeni işlemcilerin Mate 20 modelinde ilk defa kullanılacağı iddiası var. Haliyle işlemcilerin tanıtımı içinde az bir süre kalmış durumda.

Gelen bilgilere göre yeni işlemciler IFA 2018 etkinliğinde tanıtılacak. IFA 2018 etkinliğinin en çok konuşulan teknolojilerinden biri olarak karşımıza çıkacak olan Kirin 980 işlemcilerinin, teknik özellikler kısmında da önemli detaylar ortaya çıkmış durumda.

Yine TSMC tarafından üretileceği iddia edilen Kirin 980 işlemcilerinin Apple’ın yeni işlemcilerinde olduğu gibi yeni üretim teknolojisine sahip olacağından söz ediliyor. Buna göre yeni işlemci modelleri 7 nm üretim sürecinin bir ürünü olacak. Haliyle yeni işlemcilerin hem performansı artacak hem de enerji tüketimi en az seviyeye indirilecek. Ayrıca yeni işlemcilerin en büyük artısı da yapay zekayı çok daha iyi şekilde yansıtması olacak.

Bunun dışında işlemcilerin ARM A75 çekirdeklerinin bulunacağı bilgisi de var. Böylelikle eski serinin 2 katına kadar daha güçlü bir cihaz sunulması sağlanacak. Yeni işlemci modeli hakkında detayların tamamı ise IFA 2018 etkinliğinde karşımıza çıkacak. Yeni detaylarla beraber, yeni akıllı telefonların içerisinde sunulacak olan performans değerleri ortaya çıkmış olacak. İşlemcinin özellikleri detaylandığı zaman, teknik detayları paylaşacağız.