Kirin 990 5G Tanıtıldı – Özellikleri Neler?

Huawei işlemci konusunda önemli geliştirmeler yapmaya başladı. Bu noktada merakla beklenen yeni işlemci modellerinden biri olan Kirin 990 5G işlemci modellerinin de tanıtımı yapıldı. 5G amiral gemisi işlemciler arasında yer alacak olan yeni modelin detaylarına bakalım.

Kirin 990 5G Neler Sunuyor?

Yeni işlemci modeli, yapay zeka desteğiyle öne çıkıyor. AI destekli olan ilk 5G işlemci modeli olmasıyla da öne çıkan Kirin, bu alanda fark yaratacak modellerden de biri olarak gösterilebilir. İşlemcinin 7 nm üretim teknolojisinde olduğunu ve geliştirilmiş olan EUV üretiminden çıktığını gördüğümüz işlemcilerin 8 çekirdekli bir model olduğunu da eklemek gerekiyor.

Performans kısmında beklentilerin üzerine çıkacak bir teknolojiye sahip olan yeni seri, 2.86 GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. 2x Cortex A76 Based 2.86 GHz + 2x Cortex A76 Based 2.36 GHz + 4x Cortex A55 1.95 GHz çekirdeklerine yer veren işlemcinin 10.3 milyar transistöre sahip olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

Hem işlemci performansı yüksek hem de ekran kartı için yeni bir teknolojiye yer veriliyor. Ekran kartı için kullanılan enerjinin düşürüldüğü açıklandı ve daha soğuk çalışma imkanı sunularak grafik biriminin performansı üst düzeye çıkarıldı.

Grafik birimi kısmında ise 16 çekirdekli Mali G76 grafik birimine yer verildiğini ekleyelim. %15’lik bant genişliğini düşüren ve akıllı önbellek özelliği kullanan grafik biriminin genel performans değeri olarak çok daha başarılı olduğunu da eklemek gerekiyor.

AI destekli olması ve ses tanıma ile yüz tanıma ayrıcalıkları bulunması sayesinde özel bir yapay zeka alanı da bulundurduğu da açıklanan işlemci, özel NPU bölümü ile dikkat çekiyor. Çift görüntülü gürültü azaltma için kullanılan özel bir çipe, kameralar için özel artılara ve düşük güç isteyen uygulamalar için ayrı bir çekirdeğe sahip olan işlemciler 5G konusunda da oldukça başarılı modellerden bir tanesi.

5G modeminde 2.3 Gbps upload hızı ve 1.25 Gbps download hızları sunuluyor. En yakın rakip Snapdragon X55 ile karşılaştırıldığı zaman daha başarılı bir seri söz konusu. Tüm bu özelliklerle beraber Kirin 990 5G modelinin kullanılacağı ilk akıllı telefonun da Mate 30 5G olması beklentisi var.