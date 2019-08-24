Kirin 990 Tanıtım Tarihi Netlik Kazandı

Akıllı telefonlar için işlemci üretimi yapan markalar belli. Bu konuda en etkili markalardan birisi de Huawei. Kendi akıllı telefonlarında kullanılan işlemcileri geliştiren marka, Kirin serisi işlemcilerle beraber karşımıza çıkıyor. Son olarak Kirin 990 tanıtımını yapması beklenen markanın, yeni işlemcilerini ne zaman sunacağı da ortaya çıktı.

Kirin 990 işlemci modelleri, yeni amiral gemisi modeli olarak karşımıza çıkacak. Yeni işlemcilerin kullanılacağı ilk akıllı telefon ise Mate 30 modeli olacak. Amiral gemisi işlemcilerin yer alacağı akıllı telefonların da kısa süre sonra tanıtılması bekleniyor. Bu noktada Kirin 990 işlemcilerin ne zaman tanıtılacağı konusunda da kesin açıklamalar yapılmış durumda.

Kirin 990 Ne Zaman Geliyor?

Yapılan açıklamalara göre Kirin 990 işlemci modellerinin tanıtımı IFA 2019 etkinliğinde olacak. Etkinlik kapsamında tanıtımı yapılacak olan yeni işlemcilerin 5 Eylül tarihinde resmi olarak ortaya çıkması bekleniyor.

Ascend 910 AI işlemcilerinin tanıtılması sırasında paylaşılan bilgilere göre Kirin 990 işlemcileri kısa süre sonra karşımıza çıkmış olacak. Birkaç hafta sonra tanıtılacak olan yeni serinin içerisinde nasıl bir sistem yer alacağı konusunda da bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Bu kez yeni işlemci modelinin içerisinde yer alan yapay zeka sistemiyle ilgili olarak bazı detaylar söz konusu oldu.

Buna göre serinin temelinde Ascend Lite çekirdeklerinin olduğunu göreceğiz. Ayrıca Tiny çekirdeklerinin de bulunduğunu göreceğimiz yeni mobil işlemcilerde, sinirsel bölümler dikkat çekecek ve bu durumda yapay zeka işlemlerinin öne çıkmasını sağlayacak.

4K 60 Fps çekim için de destek sunması beklenen Kirin 990 serisinde, mimari kısmında nasıl bir tercih yapılacağına ilişkin de bazı bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Buna göre yeni serinin içerisinde yine Da Vinci mimarisi bulunacak. Yapay zekanın öne çıktığı mimarinin ne kadar başarı sunacağını tanıtım sonrasında öğrenmek mümkün olacak.

Yeni serinin tanıtımından hemen sonra, Mate 30 akıllı telefonlarında nasıl bir performans değeri sunulacağı konusunda da bilgiler elde etmiş olacağız. Yeni model için tanıtımın hemen sonrasında detaylardan söz edelim.