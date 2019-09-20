Kirin 990 vs Snapdragon 855 Plus – En Güçlü Telefon İşlemcisi

Huawei, şirketin kendi Kirin 990 yonga seti ile çalışan amiral gemisi akıllı Mate 30 Pro‘yu piyasaya sürdü. Cihaz hemen AnTuTu tarafından tarafından teste tutuldu. Kıyaslama sonucu, Kirin 990 yonga seti tarafından desteklenen diğer cihazlara göre en yüksek puanı aldı.

Amiral gemisi, yongaseti kıyaslama testinde 457.357 puan aldı. Kirin 990 ile çalışan cihaz için en yüksek puan olmasına rağmen, Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga seti ile çalışan bir cihazın en yüksek puanından daha düşük.

Bu Kirin 990 kriter için test edilen cihaz, Huawei LIO-AL00 model numarasına sahip Mate 30 Pro’dur. Cihazda 2400×1176 piksel, Kirin 990 işlemci, Mali -G76 GPU, 8GB RAM, 128GB depolama ekran çözünürlüğü var ve Android 10 işletim sistemini çalıştırıyor.

Cihazın genel puanı 457.357 iken, akıllı telefon işlemcide 151.647, GPU’da 159.418, MEM 87.367 ve UX skoru 58.925 puan aldı. AnTuTu sıralamasında en yüksek puan alan cihaz 469.708 puanla Black Shark 2 Pro ve ardından 469.590 puanla ASUS ROG Phone 2‘dir.

Daha önce, AI Benchmark testinde Huawei HiSilicon Kirin 990 5G yonga seti Qualcomm Snapdragon 855 Plus yongasının önünde yer ald. Sonuçları bir hayli yükseltmişti. Yongaseti, Unisoc Tiger T710 ve Qualcomm Snapdragon yonga setleri ile karşılaştırıldığında, testte 52.403 puan aldı.