Huawei’deki HiSilicon Kirin 980 yonga seti daha yeni piyasaya sürüldü. Fakat şimdiden Kirin çipiyle ilgili olarak sızıntı ve söylentiler gündeme gelmeye başladı. Elbette, bunlar söylentiler olduğu için kesinliğini onaylayamayız. Ancak bir şey açıktır: Huawei daha iyi bir yonga seti yapmak ve Qualcomm, Apple, MediaTek, Samsung ve diğer yonga seti üreticileriyle rekabet etmek için elinden geleni yapacaktır.

Daha önce, yeni nesil Huawei çipinin Kirin 985 olarak adlandırılacağını duyduk ve mevcut amiral gemisi modelinin biraz yükseltilmiş versiyonu olacak. Ancak şimdi Huawei, TSMC’nin en büyük ikinci müşterisi oldu ve muhtemelen Kirin 990 üzerinden oyun telefonlarında aşırı ultraviyole (EUV) işlem düğümü üretimini benimseyen ilk şirket olacak.

Huawei’nin Kirin işlemcisi, son yıllarda TSMC ile çok yakın bir ilişki içinde. 16nm, 10nm ve 7nm işlemleri, sırasıyla ilk kez Kirin 960, Kirin 970 ve Kirin 980 gibi Kirin yongalarını kullanmaya başladı.

Huawei’ye göre, Kirin 980 projesinin geliştirilmesi 300 milyon dolardan fazlaya mal olmuştur. Başlangıçta, 2015 yılında yeniden piyasaya sürüldü. İlk günlerde, TSMC ile ortaklaşa 7nm süreç özelliklerini incelediler. Tüm araştırma ve geliştirme süreci toplam 36 ay sürmüştür.

TSMC şu anda birinci nesil 7nm işlemli donanım üretiyor. Ancak yakında, ikinci nesil 7nm süreci (N7 Plus) EUV litografisini tanıtacak ve 2019’un ilk çeyreğinde seri üretime başlayacak. Daha önce çıkan haberlere göre, Huawei, Kirin 990’ı da geliştirmeye başladı. Ayrıca 5G teknolojisini ilk kez entegre etmek için büyük bir olasılık var. Ayrıca, N7 Plus’ı kullandığı varsayılmaktadır.