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Kirin Yongası Artık Sona Geldi – Huawei vs Qualcomm Anlaşması

Huawei'nin ABD tarafından yasaklanması, artık telefon donanımı tedarikçileri konusunda da sorun olmaya başladı. Yeni nesil amiral gemileri muhtemelen Qualcomm tarafından desteklenecek...

Muhammed Arslan

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Kirin 9000

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlayan ABD yasağı nedeniyle Huawei büyük sıkıntılar altına girdi. Şimdi ise yasak nedeniyle Tayvan merkezli Kirin yongalarının üreticisi TSMC, Huawei ile işbirliği yapamadı. Bu nedenle TSMC, Çinli şirket için Kirin 9000 ve diğer Kirin yonga setlerini üretemedi.

Kısa süre önce Qualcomm’un Huawei’ye yonga seti tedarik etmek için bir lisans başvurusunda bulunduğu bildirildi. Üstelilk yeni başvuru doğrudan kabul edildi gibi görünüyor. Huawei, akıllı telefonlarına güç sağlamak için kendi bünyesinde üretilen Kirin yonga setlerini kullanıyordu.

Buna karşılık kendi bünyesinde üretilen HiSilicon yongaları sadece mevcuttu. Gerçek imalat TSMC tarafından yapılmaktaydı. TSMC, bu yonga setlerini üretmek için ABD yapımı ekipmanı kullandığından, Huawei ile iş yapması durduruldu. Bu nedenle Ağustos ayında Huawei Tüketici İşletmesi CEO’su Yu Richard, Mate 40 serisinin markanın Kirin yongası ile çalışan son telefonlar olabileceğini iddia etti.

Son raporlar Intel, AMD, Samsung Display, Sony ve diğerleri gibi şirketlere ABD hükümeti tarafından Huawei ile iş yapmaya devam etme izni verildiğini ortaya koydu. Bundan ötürü hala TSMC’nin yonga üretme ihtimali de olsa, Qualcomm’un yeni nesil telefonlara güç verecek yongayı üretmesi daha büyük bir olasılık.

TSMC, Huawei ile iş yapamıyorsa, P serisi ve Mate serisi gibi üst düzey serileri, amiral gemisi Snapdragon yonga setleri tarafından desteklenebilir. İlk çeyrekte gelen Huawei P50 serisinin Snapdragon 875 yonga seti ile desteklenme ihtimali var.

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KaynakGsmArena
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