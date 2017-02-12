Kırmızı Meizu Pro 6 Plus Canlı Görüntüleri Yayınlandı

Meizu alışılmışın dışındaki boya işlerine yabancı değil ve geçen yaz Alev kırmızı renk şemasını takiben Pro 6‘yı gördük. Pro 6 Plus şimdi Weibo’da her zamanki Pembe-Gül-Altın spektrumunun dışında yeni bir renkle karşımıza çıkıyor.

Daha önceleri Pro 6‘dan daha parlak ve çarpıcı bir renk tonu ve bir renk, alev kırmızı olarak adlandırılmayı hakediyorsa yapacak hiçbir şey yok demektir. Pro 6 Plus ile yan yana, aradaki farkı görebilirsiniz ve eğer bu gözleriniz için yeterli kırmızı değilse, arka plan için kullanılan havlu iki telefonunuzu başka bir gölge ile tamamlar.

Dış tasarımı, tıpkı birkaç hafta önce incelememizde olan Altın rengi gibi aynı görünüyor. Telefonun iç kısımlarının da farklı olduğuna inanmak için hiçbir neden yok.