KMSpico Nedir?

KMSPico, Windows ve Office gibi Microsoft tarafından geliştirilen ürünleri etkinleştirmek için kullanılan Anahtar Yönetim Sistemi’dir. Birçok kullanıcı, Windows’a format attıktan sonra, yerleşik ürünleri toplu olarak etkinleştirmek için MAK (Çoklu Etkinleştirme Anahtarları) ve KMS’yi (Anahtar Yönetim Sistemi) kullanır.

MAK denilen çoklu etkinleştirme, Microsoft’un sunucusuna bypass etmek için kullanılır. Ancak KMS ise Windows’tan ziyade yerel ağdaki sunucu da değişiklik yaparak Windows’u etkinleştirir.

KMSPico, orijinal ürün anahtarını, içerisinde bulunan toplu lisans anahtarıyla değiştirir. Yerel ağ sunucusundaki yapılan değişiklikle çevrimiçi olarak etkinleştirilmekten kaçınmak için, aynı ürünü taklit ederek, yerel bir ürün anahtarı oluşturur. Böylece, Windows’unuz çevrimiçi sunucuyla bağlantı kuramaz ve doğrudan lisansı kabul eder.

Windows üzerinde bu şekilde değişiklik yaptığı için antivirüs programları bunu virüs olarak algılar. Aynı şekilde hatırlatmakta fayda var. İnternetteki bütün KMSPico’lar gerçek değildir. Sahte bir KMSPico indirirseniz, bilgisayarınız kötü amaçlı yazılımlarla dolma ihtimali var.

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KMSPico’nun resmi sitesi olduğunu iddia eden birçok yabancı internet sitesi var. Ancak bu sitelerin hiç biri gerçek değildir. Resmiyet çok fazla isterseniz buradan KMSPico’nun resmi forum sitesine ulaşabilirsiniz. Fakat onları görmek ve indirmek için kaydolmanız gerekebilir.

Ancak daha güvenilir bağlantılar elde etmek için Oyun İndirme Siteleri‘nin program indirme yerlerinden faydalanabilirsiniz.

KMSPico programını kullanmak oldukça kolaydır. İndirdiğiniz zip klasörünün içerisinde genel olarak hem Portable hem de kurulabilir sürümü yer alıyor. Antivürüsünüzü devre dışı bıraktıktan sonra dilediğinizi yapabilirsiniz.