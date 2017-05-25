Kodak güçlü kamera özellikli akıllı telefonu satışa çıktı

Ektra adlı Kodak marka bir akıllı telefon geçen Ekim’de resmi hale geldi ve Aralık ayında Avrupa’da satışa çıktı. Nisan ayında ABD ve Kanada’yı vurmasını bekliyorduk, ancak oradaki piyasaya sürülmesi biraz gecikti.

Ancak artık, ABD’de, sim kilitsiz olarak, doğrudan Kodak web sitesinden satın alınabiliyor. İyi (hatta daha iyi) haber, başlangıçta duyurulan 549 dolarlık fiyat etiketinin bir şekilde daha gülünç bir fiyatla 399,99 dolara dönüştürülmüş olmasıdır. Yalnızca GSM tabanlı ağlarla (AT & T ve T-Mobile gibi) uyumlu olduğunu unutmayın, bu nedenle Verizon veya Sprint’te çalışmaz.

Yeni fiyat noktası, cihazın orta üstü segmente daha da fazla oturuyor. Ana kameranın gerçekten ne kadar iyi olduğu ve Kodak marka bilinci garanti edip edemeyeceği belli değil. Ancak bir şey nettir: Bu, önce bir dijital fotoğraf makinesine benzeyen nadir telefonlardan biridir.

Ektra, faz algılama otofokuslu, 6 eksenli optik görüntü sabitleme ve 4K video çekimi, 13 MP‘lik bir selfie kamerası, 5 inç 1080p dokunmatik ekran, 3GB RAM, 32GB genişletilebilir depolama alanı, 21 MP, f/2.0 arka kameraya sahiptir. 3.000 mAh pil ve 6 çekirdek CPU’lu MediaTek Helio X20 işlemciyi cihazda kullanmaktadır. Cihaz ayrıca Android 6.0 Marshmallow‘ı çalıştırıyor.

Kodak akıllı telefonun Türkiye’de henüz satışı yok. Umarız kısa sürede satışa çıkar.