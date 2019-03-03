Kodi Nedir? Nasıl Kurulur?

XBMC tarafından geliştirilen Kodi, son zamanlarda oldukça popüler bir medya oynatıcı olmuştur. Zamanla filmlere, TV şovlarına ve canlı TV’ye erişmek için en çok aranan araçlardan biri haline geldi.

En yeni Kodi güncellemesi Kodi 18’dir. Video akışı için genel kullanıcı deneyimini geliştirmek üzere çeşitli özellikler getirdi. Kodi’nin nasıl çalıştığını bilmeyenler için, kısaca açıklamak gerekirse, çok fazla fonksiyonu bulunmayan bir medya oynatıcısı olarak kısaltabiliriz.

İçerik akışına ulaşmak için Kodi depolarını ve eklentilerini indirip yüklemeniz gerekir. Kodi kulağa ilginç geliyor, değil mi? Kodi medya oynatıcısı, Windows, Android, iOS, Linux ve Mac dahil hemen hemen tüm platformlarda kullanılabilir.

Windows’a Kodi Nasıl Kurulur?

Kodi’nin Windows çalıştıran bir bilgisayara yüklenmesi oldukça kolaydır. PC’de Kodi’nin tadını çıkarmak istiyorsanız, izlemeniz gereken adımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Resmi Kodi web sitesi olan Kodi.tv ‘yi ziyaret edin ve web sitesinin sağ üst tarafındaki menüden “DOWNLOAD” seçeneğini seçin. Sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda indirme platformlarını görebilirsiniz. Buradan Windows’u seçin. Medya oynatıcının en son sürümü olan Kodi 18’i indirme seçeneğini göreceksiniz. Sisteminize göre 64 bit veya 32 bit yükleyiciyi seçin. Kodi for Windows yükleyicisini indirdikten sonra, dosyayı çalıştırın ve diğer uygulamaları yükleyeceğiniz gibi kurun. Kodi kurulum sihirbazı kurulum prosedürü boyunca size rehberlik edecektir. Ekrandaki talimatları izleyin. Voila! Sonuç tamamlandı!

Mac’a Kodi Nasıl Kurulur?

macOS destekli bir cihazınız varsa ve üzerinde Kodi çalıştırmak istiyorsanız, bunun için özel bir Kodi uygulaması da geliştirilmiştir. Kodi’yi Mac’e yüklemek için, izlemeniz gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

Resmi Kodi web sitesi olan Kodi.tv ‘yi ziyaret edin ve web sitesinin sağ üst tarafındaki menüden “DOWNLOAD” seçeneğini seçin. Sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda indirme platformlarını görebilirsiniz. Buradan macOS’u seçin. Macbook’ta Kodi 18 Leia’yı çalıştırmak için 64 bit yükleyici dosyasını indirin.

Uygulamanın indirilmesi tamamlandıktan sonra, onu Uygulamalar klasörüne sürükleyip bırakın ve Kodi’yi başlatmak için aç’ı tıklayın.

Android’e Kodi Nasıl Kurulur?

Ayrıca Android akıllı telefondaki Kodi’nin keyfini çıkarabilirsiniz. Kodi’yi Android platformunda çalıştırmak için, XBMC tarafından geliştirilen ve Google Play Store‘dan indirilebilen resmi bir Kodi uygulaması vardır.

Android için Kodi uygulaması, ortam yürütücüsünün Windows ve Mac sürümünde bulunanlara benzer bir arayüze sahiptir. İşte Android için Kodi indirmek için adımlar.

Google Play Store’a gidin ve arama kutusuna Kodi yazın. Kodi uygulamasını yükleyin; Android akıllı telefonunuzdaki filmleri, TV şovlarını ve canlı TV yayınlarını yapmaya hazırsınız.

Bir kere indirilip yüklendikten sonra, uygulamayı açın ve cihazınızın ortamına ve dosyalarına erişme izni verin. Kodi’yi Android’de kurmak için, seçtiğiniz akışlı video içeriğini başlatmak için depoları ve eklentileri indirmeniz yeterlidir.

iPhone’a Kodi Nasıl Kurulur?

Android’den farklı olarak, Kodi resmi olarak iOS cihazları için mevcut değildir. Kodi.tv’ye göre, iPhone’da Kodi’yi çalıştırmak için iOS 6.0 veya daha üstü olan bir hapishane iDevice’ine ihtiyacınız var. Jailbreak destekli bir iPhone’unuz varsa, Kodi’nin resmi web sitesini ziyaret ederek iPhone için Kodi uygulamasını indirebilirsiniz.

iPhone için Kodi uygulamasını indirmek için üçüncü taraf uygulama yükleyicileri de kullanabilirsiniz. Ancak, üçüncü taraf uygulamalar yükleyicilerin kötü amaçlı yazılımlar paketleyebilmesi nedeniyle güvenlik riski taşımaktadır.