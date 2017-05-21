Konsept araba ne demek? Konsept otomobil nedir?

Otomobil üreticilerinin konsept otomobillerini oluşturmasının temel nedeni basit: görüntü. Birçok otomobil oto şovlarında yeni araçlar sunuyorlar. Çoğu zaman, yalnızca o araçlarla ilgili otomotiv basın raporları, gazete ve dergiler gibi ana medyalar, bu konuda konuşmak için bir araba kullanana kadar beklemek eğilimindedir.

Bir nevi reklam türü

Ancak, konsept otomobiliniz olağandışıysa, manşetlerin çok daha geniş olması muhtemeldir. Editörler, büyük tekerleklerin ve fütüristik stilin dikkat çekici olduğunu biliyor, bu nedenle genelde birkaç gösterişli konsept otomobilinin fotoğrafını çekecekler. Üreticiler, okuyucuların fotoğraflarını görüp bir marka algısını değiştireceklerini umuyorlar. Örneğin, sportif olmaya çalışıyorsanız, sportif bir konsept otomobil çıkarırsınız. Resimler yayınlandığında, alışveriş yapan kişiler markanızı sportif olarak hatırlarlar.

Teknoloji Sergileme

Fakat kavram arabalarının tek nedeni imaj değil. Markaların bir konsept modelini sergileyebilecekleri bir diğer nedeni, ortaya çıkacak yeni teknolojilere sahip olup olmadıkları ve onu normal bir arabaya koymaları yeterince dikkat çekmeyeceğidir. Örneğin, günümüzde pek çok otomobil, karma tahrik traversleri ile birlikte konsept otomobiller geliştiriyor. Bu, tipik bir üretim arabasına sadece bir hibrid motor koymaktan çok daha dikkat çekici olmaktır.

Bir otomobil üreticisi bir konsept otomobil inşa etmenin en son sebebi, alışveriş yapanların satın almak isteyip istemediğini bulmaktır. Bir örnek, 1980’lerin sonlarında konsept biçiminde gösterilen Dodge Viper‘dir. Chrysler, Viper’i inşa etmeyi planlamadı, ancak talep yeterince güçlü olsaydı olasılığı korurdu. Şu an Dodge Viper maalesef üretilmiyor.

Tam olarak ne oldu: Viper Concept‘in piyasaya sürülmesindeki istisnai talep, Dodge’u üretime açtı. Bu sık sık gerçekleşmezken, kesinlikle bir otomobil üreticisi bir konsept otomobil yapabileceği nedenlerin listesinde.

İşte elinizde, bir markanın bir konsept otomobil inşa etmesinin birkaç nedeni var. Üretim yapma şansına sahip olmayan parlak yeni bir konsept modelini bir sonraki seferinde gördüğünüzde, automaker’ın tasarımcılarının eğlenmesine izin vermekten çok aklında daha çok şey olduğunu bileceksiniz.