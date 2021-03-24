Koronavirüsü Sesten Tespit Etmenin Yolu Bulundu!

Bir İtalyan yazılım şirketi, bir kişinin konuşmasını veya öksürüğünü kan testi gerektirmeden analiz ederek COVID–19 enfeksiyonlarını tespit etmenin bir yolunu geliştirdiğini söylüyor.

Neosperience Başkanı Dario Melpignano Salı günü yaptığı açıklamada, solunum hastalığına özgü sesleri tespit eden sistemin %80‘den fazla doğru olduğunu söyledi. Duyuru, şirketin hisselerini %13‘ün üzerinde artırdı.

Şirket, yaptığı açıklamada, projenin ortaklarla birlikte geliştirildiğini ve daha önce göğüs röntgenlerini analiz etmek için kullanılan Neosperience Health Cloud adlı bir bulut platformuna gömülü yapay zeka (AI) kullanılarak geliştirildiğini söyledi.

Milan Borsasının Amaç bölümünde listelenen Neosperience hisseleri, hisse başına %13,5 artışla 6,50 Euro’ya (7,69 $) yükseldikten sonra otomatik olarak askıya alındı.

Neosperience’in ortağı Capsula’nın CEO’su Alessandro Nizardo Chailly, “Bu, inanılmaz potansiyele sahip bir projenin sadece başlangıcı çünkü bu tür verilerin işlenmesi bir tarama testi olarak etkin bir şekilde kullanılabilir,” dedi.

Capsula’nın bilimsel danışmanı Giuseppe Andreoni, kayıt ve analiz modelinin çok çeşitli patojenleri tespit etmeye ve teşhis etmeye yardımcı olabileceğini ekledi.

Yeni yöntem, koronavirüsü tespit etmenin yenilikçi yollarına katkıda bulunuyor; en son köpekler, Almanya , Şili ve Birleşik Krallık’ta enfekte olanlarda hastalığı tespit etmek için eğitiliyor.