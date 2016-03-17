Microsoft tarafından korsan bir anahtar ile Windows’u ve Office programlarını etkinleştirme yapan kullanıcıları tarıyor. Bilgisayar satıcıları tarafından bilgisayarlara korsan olarak yüklenilmiş olan programlar hakkında satıcıların daha titizlik içerisinde çalışmalarını yürütmesi gerektiğini bir kez daha önem kılıyor.

Microsoft çalıntı olarak kullanımı gerçekleştirilen Office programları ve Windows kullanıcılarının izini sürüyor. Firma tarafından ABD’li olan internet sağlayacısının Comcast’ın elinde yer alan İP adreslerinin hangi kişilere ait olduğu konusunda bilgi talep etti.

Ortaya atılmış olan bu iddiadaki habere göre, binden fazla kullanıcı Windows ve Office programlarını çalıntı olarak kullanılan anahtarlar ile etkinleştirildiği söyleniyor. Aslında bu anahtarlar başka ülkelerde yer alan kurum veya kişilere ait bilgiler. Microsft ürün etkinleştirilmesi sırasında İP adresini de kayıt etmesinden dolayı, internet sağlayıcıları aracılığı ile İP adreslerinin sahiplerinin peşine düşebiliyor.

Microsoft mevcut içerisinde bulunduğu gelir kaybının korsan olarak ürünlerini kullanan kişilerce karşılanmasını istiyor. Yasadışı olarak kullanımı gerçekleştirilen Winndows anahtarlarının bir çoğundan haberi olmadığı söylenmekte.