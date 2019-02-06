Okulların açılmasının ardından Fatih ağı yeniden gündeme gelmeye başladı. Eğitim kaynaklı bir ağ olarak kullanılan ve okullarda ücretsiz internet kullanımına izin veren Fatih ağı üzerinden her siteye girmek ise mümkün değil. Sosyal medya sitelerine girmek ve benzeri siteleri kullanmak pek mümkün olmuyor.

Sınırlandırılmış ve bu sitelere girişlerin yasak olduğu Fatih ağı için özel olarak kullanılabilecek VPN programları bulunuyor. Bu VPN uygulamalarından birisi de KPN Tunnel uygulaması. Fatih ağından sosyal medya uygulamalarına giriş yapmanıza, PUBG Mobile gibi oyunları oynamanıza izin veren KPN Tunnel için belli başlı ayarları yapmanız ve programı düzenlemeniz gerekiyor. Bunun için neler yapacağınıza bakalım.

KPN Tunnel Ağ Ayarları ve Düzenlemeler

Tunnel programını çalışır bir şekilde düzenlemek için güncel ayarlardan yararlanmanız gerekiyor. Güncel ayarları kullanmanız oldukça önemli. Aksi halde programın çalışması mümkün olmuyor. Hemen güncel ayarlardan söz edelim.

KPN Tunnel programını indirip ardından cihazınıza uygulamayı yükleyin. Kurulumun tamamlanmasının ardından Tunnel uygulamasına giriş yapın.

programını indirip ardından cihazınıza uygulamayı yükleyin. Kurulumun tamamlanmasının ardından uygulamasına giriş yapın. Uygulamayı açar açmaz üst kısımda 3 nokta simgesine tıklamanız gerekiyor. Bu kısımda yer alan 3 noktaya basıyoruz ve ardından da “config” sekmesinin altında yer alan “import” seçeneğine tıklıyoruz.

İmport seçeneğini seçtikten sonra buradan indireceğiniz özel ayarları yüklemeniz gerekecek. Özel ayar dosyanızı yüklemenizin ardından SSH bölümüne geçmeniz gerekli.

KPN Tunnel üst menüsünde yer alan uçak simgesine tıklıyoruz. Uçak simgesine tıklayarak SSH menüsünün açılmasını sağlıyoruz.

menüsünde yer alan uçak simgesine tıklıyoruz. Uçak simgesine tıklayarak SSH menüsünün açılmasını sağlıyoruz. SSH sayfamızı açtıktan sonra “Advanced Settings” kısmına giriyoruz ve buradan da “Connection Forwarder” sekmelerinden “VPN Service” seçeneğine giriş yapıyoruz.

Burada SSH ayarlarını düzenlememiz gerekiyor. Buradan oluşturduğumuz SSH hesabımızın bilgilerini istenen alanlara girmemiz gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifre bilgileri dışında host bilgilerini de girmeniz gerekiyor.

SSH hesabınız üzerinden verilen bilgileri düzenlemeniz gerekiyor. Host adınız ve kullanıcı adınız gibi bilgileri açtığınız hesapla aynı bilgiler olarak belirlediğinize emin olun.

KPN Tunnel için yapılacak ayarlar bu şekilde olacaktır. Bu ayarların sürekli olarak güncelliğini kontrol etmek gerekiyor. Ayarları yaptıktan sonra programı başlatmanız yeterli olacaktır. Fatih ağında Tunnel VPN kullanımını bu şekilde yapabilirsiniz.