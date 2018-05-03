Kriz SMSC nedir? Herkes Bu Mesajı Alıyor!

Kriz SMSC nedir? Neden binlerce insan bu mesajı alıyor?

Gönderici kısmında KrizSMS kodu olarak gönderilen bu SMS ülkede panik yarattı. Pek çok akıllı telefon kullanıcısı bu mesajı neden aldığını merak ediyor. Mesajın içeriğinde ise sadece “Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir” metni yer alıyor. İyi ama bu kısa mesajları kim neden gönderdi? Seçimle bi alakası var mı? Kriz SMSC nedir? Kriz SMS nedir?

KrizSms olarak gönderilen ve merak uyandıran mesajın içeriği ise şu şekilde;

“Bu mesaj kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir” B002

Çeşitli kullanıcılar, geçtiğimiz dönemde çıkan haberlerde, bu mesajın acil bir durumda tüm Türkiye’ye erişebilecek bir kriz sms platformu tarafından geldiğini söylüyor. Herhangi bir afet ya da benzeri bir durumda paylaşılması gereken mesajın aslında test amaçlı olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Keza bu mesajın kriz anında içeriği çok daha farklı olacaktır.

Şu anda her hangi bir kriz durumu söz konusu ve bu mesajı dikkate almamanızı öneririz.