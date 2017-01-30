Kronaby Firması Şarjı İki Yıl Giden Akıllı Saatlerini Tanıttı

İsveç menşeili saat üreticisi Kronaby dört yeni akıllı saatini tanıttı. Klasik tasarıma sahip saatler ilk bakışta akıllı saat görüntüsü çizmiyor. Fakat bu saatler akıllı saat fonksiyonları ile geleneksel saat tasarımını bir araya getirmekte.

Apex, Sekel, Nord ve Carat adlı dört farklı akıllı saat modeli sunan Kronaby bütün modellerinde safir kristal kaplı çelik kasa kullanmış. 4 model de 100 metreye kadar suya dayanıklı. Yeni akıllı saatlerin en dikkat çekici özelliği ise bataryaları. Mobil cihazların en büyük sorunu olan batarya problemi tanıtılan akıllı saatlerde çözülmüş gibi duruyor. Firma bataryaların iki yıl boyunca şarja ihtiyaç duymayacağını belirtmekte.

Android ve iOS platformları ile uyumlu olan saatler adım takibi, akıllı alarm, hareket uyarıları, müzik kontrolleri gibi özelliklere sahip. Dört modelin her biri kendine özgü bir tasarıma sahip. Ayrıca her model için deri, örgü ve paslanmaz çelik kayış seçenekleri mevcut. 395 ile 595 Euro arasında değişen fiyat etiketlerine sahip olan akıllı saatlerin Mart ayı sonunda piyasaya çıkması bekleniyor.