Kumandaya Benzeyen Essential GEM Telefonu Ortaya Çıktı

Android işletim sisteminin kurucusu olarak ün kazanan Andy Rubin, Android işletim sisteminin dışında kurduğu akıllı telefon firmasıyla da gündemde. Essential Phone akıllı telefonlarını piyasaya süren firma, iyi bir potansiyel yakalamış olsa da çok konuşulan ilk telefonlarını yeteri kadar pazarlayamamıştı. Şimdi ise markanın Essential GEM kod adlı yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Essential GEM Tasarımı ile Dikkat Çekecek

Doğrudan Andy Rubin tarafından sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan yeni akıllı telefonlar, benzerlerinden çok farklı bir yapıda olacak. Aslında markanın ilk akıllı telefon modellerinde de aynı durum geçerli olmuştu.

Dönemine göre çok daha iyi akıllı telefonlar sunulmuştu ve ilk çentikli ekran tasarımı ortaya çıkmıştı ancak telefonların pazarlama açısından iyi bir başarı elde edemediğini gördük.

Yine bu şekilde öne çıkan ve çok konuşulacak bir akıllı telefon olan Essential GEM, tam bir akıllı kumandaya benziyor. Telefonun uzun ince bir yapısı var. Tam olarak adı açıklanmayan ve sadece GEM kod adı belirtilen telefonun, yine Android işletim sistemiyle çalışacağı görülüyor. Fakat Android işletim sisteminin özelleştirilmiş versiyonunu görmek mümkün olacak.

Yeni modelin ekranında geniş kareler şeklinde uygulamalar görüntülenecek. Bu uygulamalar üzerinden tek elle seçim yapmak oldukça kolay olacak. Yine ön kameranın yerleşiminin de ekran üzerine yapılacağı görülüyor. Telefonun ekrana gömülü bir ön kamera kullanması söz konusu olacak.

Arka kısma geçtiğimiz zaman ise yine bambaşka bir tasarım bizleri karşılayacak. Telefonun tam orta kısımda bir parmak izine yer verdiğini göreceğiz. Bunun dışında arka kamera oldukça geniş tutulmuş olacak ve dışa doğru çıkık bir kamera alanının kullanıldığını göreceğiz.

Arka kısımda çok sık bir tasarıma sahip olacağı görülen Essential GEM akıllı telefonlarının, özel bir malzemeden üretildiği ve bu malzeme sayesinde renk değiştirebilir olduğunu belirtildi.

Teknik özelliklerinin neler olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmayan yeni akıllı telefonların fiyatı ve çıkış tarihi konusunda da bir bilgi yok. Muhtemelen telefonun, önümüzdeki sene içerisinde gelmesi söz konusu olacak. Şu an için bir bilgi paylaşımı olmadı.