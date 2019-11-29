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Kurucudan Açıklama: Huawei Google Olmadan Da Bir Numara!

Ünlü marka Huawei, zafer basamaklarını tek başına mı çıkacak ?

Ayşen Sıla

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2019 Yılı Akıllı Telefon Satış Rakamları Açıklandı -Huawei Satış Rekorları Kırıyor!

Özel bir röportajda, Huawei‘nin kurucusu Ren Zhengfei oldukça dürüst açıklamalarda bulundu. O, Huawei’nin Google olmadan bile dünyanın en çok satan akıllı telefon markası olabileceğine inanıyor ve bunu yinelemekten geri durmuyor.

Bilmeyenler için, 2019’da akıllı telefon satışlarında ilk sırada yer almak Huawei’nin en büyük hedefi oldu. Ancak, güvenlik nedeniyle suçlamalara maruz kalan şirketin, Amerika Birleşik Devletleri şirketleri ile anlaşma yapması yasaklandı. Google hizmetleri ve uygulamaların da kullanılması tüm yeni cihazlarda engellendi.

Huawei zaten telekomünikasyon ekipmanlarında lider olmasına rağmen, mobil segmentte Samsung hala lider durumda. Liderlik, Google Play Store, Gmail, Haritalar veya Youtube’daki cihazlar olmadan daha zor, ancak Huawei kendinden oldukça emin.

Ren Zhengfei, “Bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum.” diyor. Ancak, Çin şirketi mümkünse Google ile birlikte çalışmayı tercih edeceğini defalarca kez dile getirdi. Eğer bu istek yerine getirilmiş olsaydıi Huawei çoktan dünya lideri olacaktı.

Microsoft, ABD’nin ulusal güvenliğinden ödün vermemesi koşuluyla, Çinli şirketle iş yapmak için zaten özel bir lisans aldı. Fakat Ren’e göre, Google’ın henüz herhangi bir lisansı onaylanmış değil.

Huawei logo

Gerçek şu ki, Huawei, iç pazarı sayesinde satışlarında iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Şirket şimdi Google’ın onunla çalışmaya devam edebilmesi için lisansını alması için sabırla bekliyor yoksa yine kendi yolunada tek başına ilerlemesi gerekecek.

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