Kuzey Kore, Glorious Leader'ı hackledi

Son zamanlarda siber gerginlikler; piyasaya çıkarılan oyunlar veya filmler nedeniyle ortaya çıkarak zaman içerisinde uluslar arası polemiklerin ortaya çıkmasına mahal vermişti. Genelde Kuzey Kore’nin başrolü üstlendiği söz konusu münakaşalar, sürekli olarak gündemde kalıp; bir karmaşa ortamının devam etmesi yönünde olumlu etkiler taşıyor.

Kuzey Kore Siber Saldırılara Devam Ediyor

Daha önceleri Sony Pictures’ın hacklenmesi konusunda sular durulmamaklar beraber, The İnterview filminin video paylaşım portalı olan YouTube üzerinden izleyicilerle buluşmasına neden olmuştu. Bu sebeplerden dolayı, Sony Pictures ciddi bir zararla karşılaşarak; bu projelerden beklenen maddi kaynağı sağlayamamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile röportaj yapmak isteyen iki muhabirin başından geçen trajikomik hikayeyi konu alan filme zaman ayırarak, izleme fırsatına erişenler; bu filmin nasıl uluslar arası bir krize neden olduğu konusunda son derece şaşkın davranışlar sergilemişti. Amerika’yla restleşmelerin başlangıcı olan bu film, daha sonraki süreçte bir çok siber saldırının da yaşanmasına neden olmuştu.

Kuzey Kore tarafı, maruz kaldığı siber saldırılara rağmen, liderleri Kim Jong-un’un konu alarak oluşturulan yapımlara, karşı saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Glorious Leader adlı oyunu hedef alarak, liderlerinin herhangi bir yapıma konu edilmemesinden rahatsız olduklarını belirterek, bu konulardaki tutumlarının son derece sert olduğunu yaptıkları siber saldırılarla belirtmişlerdir. Moneyball tarafından yapılan bu oyunun saldırıya maruz kalması sonucunda ne gibi bir tepki vererek, Kuzey Kore aleyhine sert demeçler vermeye devam edecek mi?