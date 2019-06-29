Kuzey Kore’ye Özel Telefon Pyongyang 2425

Akıllı telefonlar, insanları bir anda tüm dünya ile bağlantılı hale getiriyor. Cebinizde yer alan ufak bir cihazla istediğiniz yerden internete girebiliyorsunuz. Her şekilde iletişim kurmanız mümkün hale geliyor. Haliyle bu durum insanların sınırları aşmasını sağlıyor. Fakat işi farklı şekilde değerlendiren markalar ve ülkeler yok değil.

Bu ülkelerden birisi de Kuzey Kore. İnternet ve sanal dünya konusunda, diğer birçok konuda olduğu gibi dışa kapalı bir ülke olan Kuzey Kore, şu sıralar kendi akıllı telefon modellerini de tanıtmış durumda. Pyongyang 2425 adıyla tanıtılan yen akıllı telefon, ülkeye özel bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Pyongyang 2425 Nasıl Bir Akıllı Telefon?

Yeni akıllı telefon modeli Çin’de üretilmiş olan özel bir seri. Aslında telefonların Kuzey Kore içerisinde üretilmesi bekleniyordu. Fakat muhtemelen ücretler ve maliyet durumu nedeniyle Çin genelinde üretim tercih edildi.

Fakat her ne kadar Çin içerisinde üretilmiş olsa da Pyongyang 2425 akıllı telefonlarının Kuzey Kore’nin kapalı iç yapısına uyum sağladığı görülüyor. Telefonda sadece izinli olan uygulamaları kullanmak mümkün olacak.

Devlet tarafından onaylanan uygulamaların çalıştırılabileceği akıllı telefonun içerisinde 8 çekirdek işlemciler yer alıyor. Kablosuz şarj ve yüz tanıma özelliklerinin de bulunduğu akıllı telefonun, sadece Mirae kablosuz ağına bağlanabileceğini de ekleyelim.

Bu ağ Kuzey Kore genelinde kullanılan ve kontrolleri devletin elinde olan bir ağ. Bu ağın kullanımının sınırlı olduğunu ve dediğimiz gibi hemen hemen tüm siteler için kontrol kararı uygulandığını da belirtelim.

İçe kapalı bir akıllı telefon modeli olan Pyongyang 2425 için teknik detayların açıklanması beklenmiyor Bu modelin tüm ülke genelinde satışa çıkması da beklenen bir durum. Fakat sınırlı üretimin de söz konusu olabileceğini ekleyelim.