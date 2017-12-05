Lamborghini‘nin ilk SUV‘u 80’li yıllarda çıkardığı LM002’di. V-12 motoruyla güçlendirilmiş bir askeri sınıf araçtı. O zamanlar tamamen bozguna uğramış görünse de, Bentley, Mercedes-Benz, Porsche, Maserati ve yakında Ferrari’nin beğenisini kazanan ultra lüks, yüksek performanslı SUV’ların gün geçtikçe genişleyen kategorisi göz önüne alındığında, bu durum günümüze kadar geldi.

Şirketin ikinci SUV’u da üst sıralarda yer alıyor ancak LM002’den tamamen farklı nedenlerle. Eski bir sığır türünden ismini alan Urus, 641 beygir gücüyle, çarpıcı kama şeklindeki siluetiyle geliyor.

Kaputun altında, bir Lamborghini üretim tesisine konulan ilk turbo motor ve bir ilk olan V-8 var. 4.0 litrelik ikiz turbo şarj cihazlarını birçok Volkswagen Grubu ürününde kurulu olan V-8 ile paylaşıyor ancak Lamborghini, tasarımın kendine ait olduğunu ve V-8’in ayırt edici sesi ile güçlendiğini iddia ediyor. Urus da sonunda Lamborghini’nin ilk hibrid modelini çıkartacak, ancak henüz gaz-elektrik modeli hakkında herhangi bir ayrıntı bilmiyoruz.

Urus’un temelleri, Volkswagen Group’un Audi Q7, Porsche Cayenne ve Bentley Bentayga’daki MLB platformlarını paylaşıyor. 201.3 inç uzunluğunda (ve 118.2 inçlik bir dingil mesafesine biniyor) Urus, Q7’den 1,7 inç ve Cayenne Turbo’dan 7,4 inç daha uzun. 64.5 inç yüksekliğe ve 79.4 inç genişliğe sahip olan Urus, Q7 ve Cayenne’den biraz daha alçak ve geniş. Lamborghini, Urus’un maximum hızı saatte 305 KM (Bentayga’dan 5 KM daha yüksek hız) ve sıfırdan 100 KM’ye 3.6 saniyelik sürede ulaştığı ve rakiplerinin her birinin performansını geçeceğini garanti ediyor.

Lamborghini Urus 1 - 14

Lamborghini Urus’un fiyatı da oldukça yüksek. 2018 bahar aylarında satışa çıkması beklenen aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 170.000 EURO.