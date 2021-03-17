Land Rover Discovery 2021, Arazi Testinden Geçti!

Beşten fazla kişiyi barındırabilen, kanıtlanmış bir arazi aracı arayanlar için Land Rover Discovery, mevcut birkaç seçenekten biri olarak karşımıza çıkıyor. Rakipleri hayli olsa da 2021 model araba için yapılan birsürü yükseltme, Discovery’nin vahşi doğadaki performansını son derece artırıyor.

Discovery’nin off-road özellikleri, hem doğal ülke otoyollarını hem de Land Rover’ın Herefordshire’daki Eastnor Castle test sahasında zorlu arazi sürüşlerini içeren İngiltere’deki güncellenmiş modelin sürüşüyle ​​güçlendirildi. Programın her iki bölümü de aynı araçta ve aynı 22 inçlik jantlar ve düşük profilli Pirelli P Zero Scorpion lastikleri ile gerçekleştirildi.

Discovery’nin orta döngü tasarımı, yeni LED farlara, revize edilmiş ön panjura ve yeni R-Dynamic triminde parlak siyah dış detaylara sahip olmasına rağmen, eski tasarımından da birçok şey ödünç alıyor.

2021 model araç, orijinal Discovery’nin ve onun LR3/ LR4 modellerinin sağlamlığının gerisinde kalıyor. Öte yandan son model araç, görsel olarak en ilginç ayrıntıyı yani benzersiz ofset arka plaka montajı ile belirli açılardan hala bir Ford Explorer’ı andırıyor.

Disco’nun kaputunun altında daha önemli değişiklikler yatıyor. Giriş seviyesi P300 S ve R-Dynamic S modellerinde standart olan temel güç aktarım mekanizması şu anda 295 hp turboşarjlı 2.0 litrelik sıralı dörtlü olmak üzere, önceki gaz ve dizel V-6 motorlarının her ikisi de iptal edildi.

Aynı zamanda 48 volt hibrit sistemi de içeren 355 hp turbo 3.0 litrelik sıralı altı model, P360 R-Dynamic S’de isteğe bağlı ve en üst düzey HSE donanımıyla standart olarak sunuluyor. Taban fiyatlar, S için 55,250 dolar ile HSE için 70,250 doların üzerinde değişiyor.