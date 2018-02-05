Otomobil devlerinden biri olan Land Rover, lüks araç sınıflarında belli bir yere ulaşmayı başarmış markalardan biri olarak biliniyor. Özellikle araçlarının teknolojileri ve sağlamlığı ile öne çıkan otomotiv devini bilmeyen yoktur herhâlde. Fakat bu kez markanın ultra lüks araçlarından söz etmeyeceğiz. Bu kez otomotiv devinin yeni akıllı telefon modellerini ele alacağı. Öyle ki araç devi MWC 2018 kapsamında yeni bir akıllı telefon modelini satışa çıkaracak. Böylelikle Land Rover akıllı telefon sektörüne girmiş olacak. Land Rover Explore adı ile gelecek olan telefonların özellikleri konusunda da bazı bilgiler var.

Land Rover Explore Dayanıklılığı İle Dikkat Çekecek

Land Rover Explore akıllı telefonlarının en farklı noktası, dayanıklılığı olacak. Araçlarında sunduğu dayanıklılığı akıllı telefonlarına aktarmak isteyen markanın, Land Rover Explore serisi ile bunu başardığını göreceğiz.

Tabii ki bu yolda marka tek başına olmayacak. Markanın yeni akıllı telefonları, İngiliz Bullitt Group firması tarafından hazırlanacak. Yeni akıllı telefonların üreticisi farklı bir firma olsa da tasarım ve geliştirme Land Rover markasına ait olacak.

Land Rover Explore adı ile gelecek olan serinin özelliklere geçecek olursak, başta dediğimiz gibi dayanıklılıktan söz edeceğiz. Dayanıklılık konusunda ilk olarak ise modüler yapı dikkat çekecek. Telefonun arka kapaklarında çıkarılan bir yüzey kullanılacak.

Bu modüler yapı telefona ekstra eklentiler yapmanıza olanak sağlayacak. Diğer eklentiler açıklanmadı ancak telefonlar için ilk modüler eklenti açıklandı. GPS modül olarak açıklanan bu modüler eklentiyi, telefonun arka kısmına takmanız ve telefonda gelişmiş bir GPS modülü kullanmanız mümkün kılınacak.

Özellikle doğa yürüyüşlerine giden kullanıcılar için GPS modülünün bir hayli artısı olacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında telefonların ısıya ve suya karşı da aşırı dayanıklı bir telefon olması bekleniyor. Marka bunun için yaptığı açıklamada telefonların IP68 sertifikasına sahip olacağını belirtti.

IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı tam koruma sunulacak. Bunun dışında telefonların ısıya ve soğuk ortamlara karşı da koruması sunulacak. Burada bir fark da sunulacak. Farkın tuzlu su dayanıklılık olduğu belirtiliyor. Yeni serinin Tuzlu su içerisinde bile kullanılması mümkün olacak. Böylece her şarta karşı korunaklı bir model sunulması sağlanacak.

Yeni model için geri kalan hemen hemen tüm detayların MWC 2018 kapsamında tanıtılması bekleniyor. Şu an sistem özellikleri konusunda bir bilgi yok ancak MWC 2018 kapsamında bu konuda da bilgiler elde edilecek. Fakat tanıtımdan hemen önce yeni serinin fiyatı kısmında bazı açıklamaların yapıldığını ekleyelim. Bu açıklamalara göre fiyat tam olarak 650 Euro olacak. Ülkemizde satılacak mı bilemiyoruz ancak bu fiyatlarla pek tercih edilecek bir seri olacağını söyleyemeyiz.