Laptop Tavsiyeleri 2019

Her ne kadar akıllı telefonlar, tablet ve giyilebilir teknoloji ürünleri öne çıkıyor olsa da bilgisayar teknolojilerinde de hızlı bir gelişim söz konusu. Her sene yeni seri bilgisayarlar tanıtılmaya ve sektör geliştirilmeye devam ediyor. Bu konuda iddialı firmaların ise yepyeni teknolojiler sunduğunu görüyoruz.

Hala çok büyük bir pazar olan bilgisayar alanında gördüğümüz yeni seriler sonrasında ise kullanıcıların aklında soru işaretleri oluşuyor. En çok merak edilen konu hangi bilgisayarı satın almanın daha mantıklı olduğu. Tabii ki her yıl değişen modeller görüyoruz. Bu yazımızda 2019 yılı için Laptop Tavsiyeleri vereceğiz. Bakalım bu sene tercih edilebilecek en iyi seriler hangileri?

2019 Laptop Tavsiyeleri Amaç Belirleme

Laptop önerilerinden söz edeceğiz ancak önce neye göre seçim yapılacağı konusunda bilgi vermek daha mantıklı olacaktır. Öyle ki kullanım amacına göre seçeceğiniz serinin özelliklerinin de özelleştirilmesi gerekiyor. Bu konuda en iddialı markaların bile kendilerine göre sınıflama yaptığını söylememiz gerekiyor. Peki, kimler nasıl bilgisayar almalı? Seçimi neye göre yapmamız gerekiyor? Önce bu soruların cevaplarını arayalım.

Oyun Odaklı Bilgisayar İsteyenler

İlk dikkat çeken seriler oyun odaklı bilgisayarlar. Eğer amacınız bilgisayarınızda oyun oynamak ve oyunlarda da akıcı bir oynanış elde etmek ise bu durumda dikkat etmeniz gereken ilk nokta ekran kartı olacak. Oyun odaklı bilgisayarlarda ekran kartı genelde çok daha güçlü tutulur. Yeni nesil ekran kartlarını ya da bir nesil öncesine yer verilen ekran kartlarını tercih etmeniz gerekiyor.

Ekran Kartı

Bu konuda ekran kartınızın GB değerinin de başlı başına bir kriter olmadığını ekleyelim. 6 GB ekran kartı illa ki yeterli bir modeldir demek doğru olmayacaktır. Bunun yanında mimarilere de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğimiz gibi son nesil oyunları oynamak için en güncel ekran kartı nesillerini ya da bir önceki nesilleri kullanmanız gerekiyor. Daha eski serileri tercih etmek, oyun performansını düşürecektir.

İşlemciler

Bunun dışında dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise işlemciler olacak. İyi bir oyun bilgisayarında güçlü işlemcilerin olması gerekiyor. En az ekran kartı kadar önemli olan işlemciler için de genelde Intel tercihini yapmak daha mantıklı oluyor.

Intel i7 serileri ilk tercih olmalı. Bunun dışında yeni nesillerde i5 işlemcileri de kullanılabilir. RAM bellek için ekstra bir başlık açmayalım. En az 8 GB RAM bellek tercihi yapın. Daha aşağı kapasiteler, oyunlarda maksimum akıcılık için yeterli olmayabilir.

İş Odaklı Bilgisayar İsteyenler

İş odaklı çalışma yapacaklar için Laptop Tavsiyeleri bölümüne geçelim. Bu kısımda oyun bilgisayarlarına göre biraz daha farklı sistemlere dikkat etmek gerekiyor.

Ekran Kartı

İş odaklı bilgisayarlarda genelde ekran kartına çok önem verilmiyor. Fakat yine de kullanım amacınız oldukça önemli. Eğer bilgisayarınızı ofis programları, internet siteleri ve benzeri işler için kullanacaksanız dahili ekran kartları bile yeterli olacaktır. Intel HD grafik gibi işlemciyle beraber gelen ekran kartları işinizi görebilir.

Bunun dışında eğer ki mimarlık, çizim gibi uygulamalar kullanacaksanız da yine oyun bilgisayarlarında olduğu gibi yüksek özelliklere sahip ekran kartlarına ihtiyacınız var. Sorunsuz render almak için ekran kartı bir gereklilik.

İşlemci

Yine kullanım odağına göre işlemcilerde değişiyor. Ofis programları ve benzeri programlar için çok güçlü işlemcilerinize gerek yok ancak çizim ve benzeri işler için kullanacağınız bilgisayarlarda ciddi bir işlemci gücü gerekebilir. Bunun için iş ofisi olarak geçen, bir hayli yüksek ücretli bilgisayarlar var. Yine RAM kısmı önemli. Eğer render alabileceğiniz bir bilgisayar istiyorsanız, bu durumda RAM bellek miktarını yüksek tutmalı ve DDR4 RAM tipini seçmelisiniz.

Günlük Kullanım Odaklı

Bilgisayar seçiminde en çok dikkat çeken, daha doğrusu en çok tercih edilen günlük kullanım odaklı bilgisayarlar. Günlük kullanım odaklı bilgisayarlarda biraz daha rahatsınız. Yine ekran kartının kullanılmasına gerek yok. Orta sınıf işlemciler ve ekran kartları yeterli olacaktır. Genelde bu seriler 2000-2500 bin TL arasındaki bilgisayarlar günlük kullanım odaklı bilgisayarlar oluyor.

Laptop Tavsiyeleri 2019 Modeller

Genel sınıflandırmamızı yaptığımıza göre geçelim bilgisayar önerilerimize. Bakalım bu alanda tercih edebileceğiniz bilgisayarlar hangileri?

Asus FX505GD-BQ097T Laptop Modeli

Yeni serilerden biri olan Asus FX505GD-BQ097T, oyun odaklı bilgisayar modelleri arasında yer alan serinin hem tasarımı hem de teknik özellikleri yeniliklerini yansıtıyor. Teknik özelliklere ve tasarım detaylarına geçelim.

Tasarım

Tasarım kısmında Asus ROG modelleri kadar ihtişamlı bir model görüyoruz. Tamamı siyah ve kırmızı renklerle dizayn edilmiş olan seri, kırmızı ışıklandırmaya sahip bir klavye kullanıyor. Bunun dışında yine arka kapak kısmında da kırmızı rengiyle dikkat çeken Asus logosunu görüyoruz. 227 mm kalınlığında olan laptop, 360 mm genişlik, 262 mm derinlik değerlerine sahip.

Ekran

Ekran kısmında çok yüksek özellikler göremiyoruz. Daha çok bu sınıf için standart değerler görüyoruz demek daha doğru olacaktır. 15.6 inçlik ekran boyutuna sahip olan seri Full HD çözünürlük değeriyle beraber geliyor. Yine ekran paneli kısmında LED IPS tercihine yer verilmiş ve yansımasız mat ekran panelleri kullanılıyor. Görüntü de yansıma sorunu ortadan kaldırılmış.

Teknik Donanım

İşlemci kısmında 8.nesil güçlü bir seri var. Fiyatı biraz aşağı çekmek adına modelin içerisinde Intel Core i5 işlemcilerine yer veriliyor. 2.30 GHz saat hızına sahip olan seri, 4 GHz turbo hız değeriyle de dikkat çekiyor. 4 fiziksel çekirdeğe, 8 sanal çekirdeğe sahip olan işlemcilerde 8 MB önbellek bulunuyor. Üretim teknolojisinin 14 nm olduğunu ve ısı yayma kapasitesinin de 45 W olduğunu görüyoruz.

Ekran kartına geçtiğimiz zaman ise Nvidia GeForce GTX 1050 modeli bizleri karşılıyor. Yeni nesil ekran kartlarında GDDR5 4 GB bellekler var. 128 bit ekran kartının oyun performansı da oldukça başarılı. RAM bellek miktarı kısmında 8 GB RAM bellek miktarına yer veriliyor ve DDR4 RAM bellek tipini görüyoruz.

Fiyat: 6.659 TL

Lenovo V330 81AX00Q8TX

Laptop Tavsiyeleri serileri içerisinde ofis işlerine odaklı bir seriye geçelim. Lenovo V330 81AX00Q8TX modelinin işlemci kısmında yeni nesilleri yansıttığını görebiliyoruz.

Tasarım

Sade bir tasarıma sahip olan seri tamamı gri kasaya sahip. Sola doğru yanaştırılmış olan bir touchpad alanı görüyoruz ve arka kapak kısmında da Lenovo logosunun detayı karşımıza çıkıyor. Ağırlık kısmında da yine ideal bir seri görüyoruz.

Boyutlar: 375 mm X 253 mm X 22 mm

Ağırlık: 2.05 kg

Ekran Özellikleri

Ekran kısmında da standart bir seri daha karşımıza çıkıyor. Yine bu modelde de 15.6 inçlik bir panel var ve yine bu modelde de Full HD ekran çözünürlük değerinin karşımıza çıktığını görüyoruz. Ekran kısmında ekstra bir teknoloji söz konusu değil.

Teknik Özellikler

İşlemci kısmında yine Intel serisi karşımıza çıkıyor. Intel Core i7 modelinin yer aldığı seride Intel Core i7 8550U işlemcilerini görüyoruz. 1.8 GHz saat hızına sahip olan işlemciler, turbo hızında ise 4 GHz hız değerine sahip. 14 nm üretim sürecinin bir ürünü olan işlemciler 8 MB ön belleğe sahip. Grafik kartı kısmında ise AMD Radeon 530 modeli kullanılıyor.

2 GB standart kapasitesine sahip olan ekran kartının 64 bit değeri bulunuyor. DDR3/ GDDR5 bellek tipinin kullanıldığı ekran kartının orta segment seriler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. 8 GB RAM bellek miktarının kullanıldığı modelin DDR4 RAM bellek tipinde olduğunu da ekleyelim.

Fiyat: 4.448 TL

Acer A315-21 Modeli

Fiyat performans odaklı modellerden biri olan Acer A315-21, yine performans genel kullanım için ideal olan serilerden bir tanesi. Özelliklerine baktığımız zaman çok iyi bir model göremiyoruz ancak günlük kullanım için başarılı bir seri söz konusu.

Tasarım

Tamamı siyah bir kasa kullanan Acer A315-21 bilgisayar modelinde, ekran kısmında çok geniş çerçeveler var. Bu yönden tasarım biraz daha geliştirilebilir yorumunu yapmak yanlış olmayacaktır. Arka kapak kısmında da Acer logosunun yer aldığını görüyoruz.

Boyutlar: 382 mm X 259 mm X 21 mm

Ağırlık: 2.10 kg

Ekran Özellikleri

Ekran özellikleri konusunda standart bir modeli görüyoruz. 15.6 inçlik bir panel kullanan serinin 1366 X 768 piksel çözünürlük değeri bulunuyor. LED TN panel kullanılan bilgisayarın ekranı fiyat performans serilerinde olduğu gibi.

Teknik Özellikleri

Intel yerine AMD işlemcilerinim kullanıldığı bilgisayar modelinde AMD A serisi işlemciler kullanılıyor. AMD A6-9220e işlemcilerinin kullanıldığı bilgisayarların içerisinde 1.6 GHz saat hızına ulaşıldığını görüyoruz. Turbo kısmında ise 2.40 GHz hız değerine çıkış yapılıyor.

1 MB ön belleği bulunan işlemcilerin 28 nm üretim sürecinden geçtiğini de ekleyelim. Yine grafik birimi kısmında da dahili grafik birimi kullanılıyor. Serinin içerisinde AMD Radeon R4 grafik bulunuyor. Ekstra bir grafik birimi ise kullanılmıyor. Bellek tipinde ise yeni nesle geçiş yapılmış durumda. 4 GB DDR4 Ram bellek miktarını görüyoruz.

Fiyat: 1.600 TL

Casper Nirvana F650.8250-B555T-S

İyi bir günlük kullanımlık model olan Casper Nirvana F650.8250-B555T-S, genel kullanımlar için ideal.

Tasarım

Nırvana modellerinde gördüğümüz ana tasarımı devam ettiren model, gri ve siyah renklerin çoğunlukta olduğu bir tasarım detaylarına sahip.

Boyutlar: 378 mm X 248 mm X 22 mm

Ekran Özellikleri

15.6 inçlik ekran boyutuyla beraber gelen Casper Nirvana F650.8250-B555T-S, 1366 X 768 piksel değerine sahip. Yine LED TN paneli kullanılan bir modelden söz ediyoruz.

Teknik Özellikler

Intel işlemcilerinin tercih edildiği bilgisayarın içerisinde Intel Core i5-8250u işlemcileri bulunuyor. 1.60 GHz hız saat hızına sahip olan serinin turbo hız değeri kısmında ise 3.40 GHz hız sunduğunu belirtelim. İşlemci ön belleği ise 6 MB olarak belirlenmiş durumda. Ekran kartı kısmında ise Nvidia Geforce MX130 modeline yer veriliyor. 2 GB ekran kartları 64 bit. RAM bellek kısmında 16 GB DDR4 RAM bellekler bulunuyor.

Fiyat: 4.590 TL

Laptop Tavsiyeleri için sunacağımız modeller bu şekilde. Bunun dışında sizde önerilerinizi yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.