Dota 2’nin yaşadığı oyuncu kaybına maruz kalmayan League of Legends, yeni bir şampiyonla bizleri bekliyor. Oyunun ana sitesinde yer alan açıklamada “Kai’Sa yırtıcılar arasında hayatta kalabilmek için onlardan birine dönüştü. Kurtulma umudu olmadan yıllar boyu Hiçlik’te mahsur kalan Kai’Sa, iradesinin gücü ve ona ikinci derisi olarak uyum sağlayan bir Hiçlik yaratığıyla kurduğu ortak yaşam sayesinde direnebildi. Hiçlik’in Kızı şimdi karşı konamayacak kadar güçlü fakat doğduğu dünya ile onu büyüten dünya arasında kalmış bir avcı olarak geri dönüyor.” Cümlelerine yer verilmiş.

Kai’Sa’nın “İkinci Deri” adındaki pasifi bulunuyor. Kemiren Yaralar’da Kai’Sa’nın düşmanlarını plazmayla işaretleyerek giderek yükselen bir büyü hasarı veriyor. Yaşayan Silah’ta ise Kaisa’nın ortak yaşamlı zırhı onun seçtiği savaşma tarzına uygun olarak, yeteneklerine, tecrübe seviyesine ve dükkan eşyalarının verdiği kalıcı niteliklere göre evrim geçiriyor.

Kai’SA’nın Q yeteneği çevresinde bulunan rakiplere çok sayıda atış yapıyor. Yeterince ilave saldırı gücü biriktiğinde “Icathia Yaylımı” daha fazla sayıda atış gerçekleştirir.

W yeteneği olan Hiçlik Topu’nda ise Kai’Sa isabet ettiği ilk rakibi açığa çıkarır ve ona büyü hasarı ve plazma yükü veren bir Hiçlik enerjisi ışını gönderir. Yaşayan Silah’ta yeteri kadar ilave gücü biriktiğinde Hiçlik Topu çok daha fazla hasar verir. Bu saldırı bir şampiyona isabet ederse bekleme süresinin bir kısmı azalır.

E yeteneği olan Gücün Sınırı’nda Kai’sa gereken tüm enerjiyi toplamasının ardından saldırı hızı birkaç san,ye artar. Normal saldırılar ise Gücün sınırı’nın bekleme süresini düşürür.