League of Legends Anahtar ve Sandık Nasıl Kazanılır

Popüler online oyunlar arasında ilk sıralarda yer alan League of Legends geçtiğimiz aylarda yeni bir özellik ekleyerek ücretsiz kostüm, şampiyon, sihirdar simgesi ve totem kazanma özelliği aktif etti. Ganimet ve zanaat çantası isimli özellikle beraber artık oyuncular kutu ve anahtar kazanarak ücretsiz skin kazanabilecekler.

Elde ettiğiniz kutular ve anahtarlar ganitmet bölümünde toplanıyor ve burada açılışlar yaparak sürpriz hediyelere ulaşabiliyorsunuz. Bir Hextech sandığı açmak için anahtara ihtiyacınız var ve bu anahtarlar oyun içinde topladığınız anahtar parçacıklarıyla elde ediliyor. Topladığınız 3 Anahtar parçacığını işle yaparak bir adet anahtara çevirip sandığı açabiliyorsunuz.

Hextech sandığı nasıl kazanılır ?

Oynadığınız oyunlarda galibiyet ve S, S+ notu aldığınızda bir adet sandık kazanmış oluyorsunuz. Ancak kazanılan sandık sayısı kısıtlı ve aylık 4 sandık kazanma şansınız bulunuyor. Eğer ilk defa sandık toplamaya başladıysanız başarılı oyunlarınızdan 4 sandık elde edebilirsiniz. Ancak bu sandıkları aldıysanız bir sonraki sandık için 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Sandık kazanmak için ne kadar süreniz kaldığını profil sayfanızdan takip edebilirsiniz. Profilinizde “Bir sonraki sandık için x gün kalmıştır” ibaresiyle karşılaşarak yeni sandığı ne zaman kazanacağınızı görebilirsiniz.

Sandık kazanma hakkınız var ancak alamıyorsanız arkadaşlarınızla oynamayı deneyin bir takımla oyuna girdiğinizde eğer bir arkadaşınız S notu alırsa başarısından sizde faydalanarak sandık kazanabilirsiniz. Ayrıca her farklı şampiyonla aldığınız S notları sizlere sezon başında kazanacağınız sandıklar biriktirir. Yani 30 farklı şampiyonla oynayıp S notu alarak galibiyet aldıysanız yeni sezonda 30 sandık hediyesi kazanırsınız. Hangi şampiyonların şuana kadar sandık topladığını görmek için profil > şampiyonlar alanına gelip herhangi bir hero üzerine gelin açılan ekranda sandık renkli ise yeni sezonda hediye edilecek sandığın bulunduğunu gösterir eğer siyah beyaz ise henüz sandık kazanmadığınızı ve S notu alarak bir galibiyet almanız gerektiğini gösterir.

Anahtar Parçacığı Nasıl Kazanılır ?

İşin en zor kısmı anahtar parçacıkları toplamak gibi gözüküyor ve bu farkı kullanıcılar asla kapatamayacak gibi gözüküyor. Sandığın nasıl kazanılacağı belli bir zaman ve statüye sahipken anahtar parçacığı tamamen şansınıza bağlı öncelikle oyunlardan galibiyet almanız gerekiyor. Performansınıza bağlı olarak anahtar parçacığı kazanma şansınız yükseliyor. Yani galibiyet aldığınızda anahtar parçacığı çıkma olasılığı %20 iken S notu alarak tamamladığınızda bu oran %30 çıkar şansınızı daha çok artırmak istiyorsanız arkadaşlarınızla kazanmanız gerekiyor. Yani 5 kişi oyuna başlayıp S notu ile galibiyet aldığınızda oran %40 kadar çıkmaktadır.

Sandıklar nasıl açılır ?

Zanaat çantasına girerek topladığınız anahtar parçalarının üzerine gelerek işle yapmanız gerekmektedir. Her üç parçacık bir anahtar oluşturur. Anahtarı oluşturduktan sonra sandığa tıklayıp aç yapmanız gerekmektedir. Açılan sandıktan çeşitli hediyeler kazanırsınız.

Sandıktan çıkan hediyeler nasıl alınır ?

Sandıktan çıkan kostümleri doğrudan alamazsınız bunları elde etmek için öze ihtiyacınız bulunmaktadır. Özler kutulardan çıkabilir veya çıkan diğer kostümleri ayrıştırarak öz elde edebilirsiniz. Bir kostüm mağazada ne kadar pahalıysa o kadar fazla öz ile işlenebilmektedir. Ekstra olarak 3 farklı kostümü rastgele edin yaparak birleştirip bir kalıcı kostümde kazanabilirsiniz.

Aynı şekilde kutudan çıkan şampiyonlarıda şampiyon özü kullanarak alabilirsiniz. Sandıklardan çıkan totemlere sahip olmak için kostüm özü kullanabilir veya ayrıştırarak öze dönüştürebilirsiniz. Bunların yanı sıra çıkan sihirdar simgeleri doğrudan profilinize eklenir ve herhangi bir öz harcamadan simgelere sahip olursunuz.

Ayrıca Hextech zanaatkarlar setini mağazadan satın alarak sandıklar açabilirsiniz 11 sandık 1950 RP olarak satılmaktadır. Şansınıza bağlı olarak içinden daha pahalı kostümler çıkabilir yaklaşık olarak 1950 RP harcayarak 3000 RP değerinde kostüm sahibi olabilirsiniz ancak bunlar şans ile gelen kostümler olduğundan istediğiniz karakterlere sahip olamayabilirsiniz. Yani heyecan arayanların kullanabileceği bir sistem veya çok fazla oyun oynayanların ücretsiz kostüm kazanmalarına yardımcı olacak bir yenilik olarak düşünebilirsiniz. En güzel lol nickleri makalemize göz atmayı unutmayın sorularınızı yorum olarak yöneltirseniz tüm merak ettikleriniz cevaplanacaktır.