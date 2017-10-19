Legend, Elmasla Kaplanmış iPhone X Koleksiyonunu Tanıttı

Apple, iPhone X‘i eylül ayında tanıttı ve telefon 3 Kasım’da satışa çıkacak. Ancak başlangıç fiyatı 999 $/ £ 999/ 1.149 € gibi sizi cezbetmiyorsa, özelleştirilmiş telefonlardan birini düşünebilirsiniz. Fin şirketinin Legend, arka tarafı pırlanta ve altın kenarlı 256 GB iPhone X‘in premium akıllı telefon modellerini tanıttı.

2.950€ Aurum modeli ürün gamındaki en ucuz olanıdır. 24 K altın kaplama arka panel, nacre (inci annesi) logosu ve sağlam bir 18K altın kenarlığı var.

Fusion baskısının arkasında, siyah rodyum veya platin kaplamaya sahip desenli katı gümüş plakalarla çerçevelenmiş bir karbon fiber merkez yatağı bulunur. Alternatif olarak, orta çizgiyi egzotik deri veya tahtadan bile alabilirsiniz.

Hâlâ etkilendin mi? Momentum iPhone X, VVS1 dereceli elmas halesine sahip ek olarak ortasında 0.3 karat orijinal kırmızı elmasın yanı sıra etrafında bir sürü fantezi malzeme barındırıyor.

En üstte, Apple logosunun ve çerçevesinin 10.70 karat VVS1 dereceli elmasla kaplandığı bir Lu baskısı da var. Legend buna talebe göre belirli bir fiyat ile mevcut olabileceğini söylüyor.

Her Legend iPhone X, 256 GB bellek ile ve 24 k altın earpod’lar, deri çanta ve özgünlük belgesi ile lüks bir perakende kutusunda geliyor.