Lego Worlds Sistem Gereksinimleri

Lego Worlds 2017 yılının gözde oyunları arasında yer alıyor. Sistem Gereksinimlerini de hızlı bi şekilde derledik ve ideal ayarlarda oynayabilmeniz için gerekli donanımları açıklıyoruz.

Muhtemelen bilgisayarınızı son 5 yıl içerisinde aldıysanız minimum ve ideal ayarlarda bu oyunu çok rahat oynayabilirsiniz. Biz yine de aşağıda tüm gereksinimleri açıklayacağız. Minimum ayarlarda oyunu oynayabilmeniz için Core 2 Duo E4400 2.0GHz işlemci size yeterli olacaktır. 2GB Ram ve 10 GB boş disk alanınız olması gerekiyor.

İdeal ayarlarda rahatça oynayabilmek için ise Core 2 Quad Q9400 2.66GHz ya da AMD’nin Phenom II X4 40 işlemcisi size yeterli olacak. 4 GB Ram kapasitesi ve direct x versiyonu 11 olması gerekiyor. Yine de PC donanımızın Lego Worlds oyununu kaldırıp kaldırmayacağını merak ediyorsanız aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere iletebilirsiniz.

Oyunun konusu: Lego Worlds, Traveller’s Tales ve Warner Bros, Minecraft olayını ele alıyor. Lego Worlds‘de oyuncular tamamen Lego tuğlalardan yapılmış, prosedürel olarak üretilmiş geniş dünyaları keşfedebilirler. Brick-by-Brick editörü, oyuncuların istedikleri her şeyi yaratmalarına izin verirken, bütün manzara bir düğmeyi tıklatarak değiştirilebilir.

Lego Worlds Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core 2 Duo E4400 2.0GHz ya da AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+

Ekran kartı: Nvidia GeForce GT 240 ya da AMD Radeon HD 5570 512MB

Ram: 2 GB

İşletim sistemi: Windows Xp, 32 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı: 10 GB

Lego Worlds Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core 2 Quad Q9400 2.66GHz ya da AMD Phenom II X4 40

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 480 ya da AMD Radeon HD 5850 1024MB

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 10 GB

Lego Worlds Videosu (Trailer)