Lenovo, Moto Z cihaz serisi için yeni bir Moto Mod duyurdu. Yeni kamera Mod, kullanıcıların akıllı telefonlarını kullanarak 360 derecelik video ve resimler çekmelerini sağlıyor.

Gana’da düzenlenen bir basın toplantısı sırasında akıllı telefon üreticisi Moto Mod ailesinin en yeni üyesi olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, kamera modülünün tüm özellikleri henüz yayınlanmadı. Techdroider, kameranın iki lensi olduğunu ve tüm Moto Z akıllı telefonların arkasında bulunan 16 pinli manyetik konektörü kullandığını bildirdi. Modülün fiyatı hala bilinmiyor.

EVleaks tarafından bugün erken saatlerde yayınlanan bir görüntüden 360 derece kamera komplesinin Arka Kamera’nın yerini alan True Zoom Mod‘dan farklı olarak arka kamera görüntüsünü tamamladığını görebiliyoruz. Fonksiyonelliğin arttırılması için her iki kamera modülünün kullanılıp kullanılmayacağı belirsiz.

Motorola, geçtiğimiz sene amiral gemisi akıllı telefonları için yeni bir dizi aksesuar Modları duyurmuştu. Modlar, basit arka kapaklardan çok işlevli kamera modüllerine kadar uzanmakta. 360 derecelik kameranın dahil edilmesi, zaten zengin olan ürün çeşitliliğini arttırıyor.

Mod şimdilik şu anda sadece Gana’da mevcut. Diğer pazarlarda ilan edilecek mi yoksa sadece bir ülkeye münhasır olmaya devam edip etmeyeceği hala belli değil.