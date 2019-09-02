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Lenovo A6 Note Özellikleri Ortaya Çıktı

Lenovo A6 Note akıllı telefonlarının tasarım ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Telefonların tasarımı konusunda nasıl bir seri ile karşılaşacağımız kesinleşti.

By İbrahim Kızılırmak

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Lenovo A6 Note

IFA 2019 etkinliğinde yeni akıllı telefon modelleri için beklenen tanıtımları yapacak olan Lenovo, hazırlıklarına çoktan başlamış durumda. Markanın yeni akıllı telefon modellerinden biri olmasını beklediğimiz Lenovo A6 Note modeli için gelen detaylarda bu yönde.

Yeni akıllı telefonların ilk olarak sistem kısmında fark yaratması bekleniyor. Note serisinin devamı olacak olan Lenovo A6 Note akıllı telefonlarının özellikleri ve tasarımı konusunda öne çıkan detaylara bakalım. Yeni detaylar konusunda ortaya çıkan son bilgilere ve yeni seri akıllı telefonların çıkış tarihine bakalım.

Lenovo A6 Note Özellikleri Dikkat Çekecek

Tasarım kısmında yeni seri çok farklı bir yapı sunmayacak ön kısımda çentik alanının öne çıktığını göreceğiz. Çentik alanının dışında, yanlarda ve alt kısımlarda bir miktar çerçeve olduğunu da görüyoruz.

Yeni akıllı telefonların arka kısmında da 2 kameranın dikkat çekeceğini ve parmak izi sensörlerinin de yine arka kısımda konumlandırılacağını da eklemek gerekiyor. Tasarımı bir kenara bırakacak olursak yeni akıllı telefon modellerinde MediaTek Helio P22 işlemcileri kullanılıyor olacak.

İşlemcilere eşlik edecek olan RAM kısmında da 3 GB RAM miktarı karşımıza çıkacak. Depolama alanı için kesin bilgiler bulunmuyorken kamera kısmında ise 13 MP + 2 MP değerinde çift arka kamera karşımıza çıkacak. Ön kısımda da 5 MP değerinde bir kamera kullanıldığını görmek mümkün olacak.

Lenovo A6 Note

Son olarak Lenovo A6 Note modelinin ekran tasarımı konusunda da bilgilere yer verelim. 6.09 inçlik bir ekran kullanacak olan akıllı telefonun %88 ekran gövde oranı kullandığını görmek mümkün olacak ve 19.5:9 en boy oranı karşımıza çıkacak.

Bu değerler Lenovo A6 Note akıllı telefonlarının orta segment modeller olacağını gösteriyor. Yeni akıllı telefonların geri kalan tüm detaylarının belli olması için 5 Eylül tarihini beklemek gerekiyor. 5 Eylül sonrasında tanıtılacak olan yeni modelin IFA kapsamında karşımıza çıkması muhtemel gibi gözüküyor.

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