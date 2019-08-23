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Lenovo A6 Note Teknik Çizimleri Paylaşıldı – İşte Tasarım Detayları!

Lenovo'nun bütçe telefonu Lenovo A6 Note, bütçe telefonlarına göre kısmen daha çekici bir tasarımla geliyor...

By Muhammed Arslan

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Lenovo A6 Note Teknik Çizimleri Paylaşıldı - İşte Tasarım Detayları

Lenovo A6 Note yaklaşan bir bütçe akıllı telefonu olarak piyasada yerini edinecek. Geçen ay cihaz ilk defa Geekbench’te görüntülendi ve liste bazı özelliklerini açıkladı. Kısa bir süre önce de Tayland’da sertifika aldı. Bugün ise, Lenovo’nun Başkan Yardımcısı Chang Cheng, telefonun bazı teknik çizimlerini paylaştı.

Lenovo A6 Note iki renk seçeneğiyle gelecek – mavi ve siyah. Telefonun su damlası çentikli bir ekranı olduğu ortaya çıktı. Arkasında bir LED flaş ile birlikte çift arka kamera kurulumu var. Siyah renklisi, kamera muhafazası etrafında hoş bir dokunuş sağlayan altın bir aksana sahip.

Lenovo A6 Note Teknik Çizimleri Paylaşıldı - İşte Tasarım Detayları

Telefonun ortasında parmak izi tarayıcısı var. Arka paneli muhtemelen plastikten yapılma. Ancak henüz bunun kesin olduğunu söyleyemeyiz. Lenovo A6 Note telefonunda, SIM tepsisi soldayken çerçevesinin sağ tarafında güç düğmesine ve ses kontrol tuşları bulunuyor.

Lenovo A6 Note Teknik Çizimleri Paylaşıldı - İşte Tasarım Detayları

Alt kısımda iki ızgara var – USB portunun iki tarafında er alıyor. Bunlardan birisi mikrofon içinken, diğeri ise hoparlörün olması bekleniyor. Telefonun üst kısmında 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor.

Geekbench listesi, telefonun 3 GB RAM alacağını, Android 9 Pie ile birlikte geldiğini ve bir MediaTek Helio P22 işlemci tarafından desteklendiğini ortaya koydu. Lenovo A6 Note’un kısa bir süre tanıtılacağı iddia ediliyor.

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