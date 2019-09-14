Lenovo Carme Akıllı Saat Özellikleri ve Fiyatı

Lenovo Carme fiyatı ve teknik özellikleri açıklandı. Lenovo Carme nasıl bir akıllı saat modeli olacak?

Lenovo, yeni akıllı telefon modellerinin yanında yeni akıllı saat modellerini de tanıtmaya devam ediyor. Markanın bu alanda karşımıza çıkan son modeli Lenovo Carme akıllı saat modeli oldu. Bir hayli başarılı özelliklerle dikkat çeken akıllı saatin detaylarına bakalım.

Lenovo Carme Neler Sunuyor?

Yeni akıllı saatin ilk olarak tasarımından söz edelim. Tasarım kısmında dikdörtgen bir yapı kullanılması ile dikkat çeken yeni akıllı saat, kara şeklinde bir tasarım ile öne çıkıyor. Kare tasarımda en çok dikkat çeken bölümün saatin köşeleri olduğunu da ekleyelim.

Köşeler kısmında kavisli bir yapı dikkat çekiyor. Bu kavisli yapıyla beraber saatlerin biraz daha yumuşatılmış olan hatlara sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Saatin bu tasarımının sağladığı artılardan birisi de IP68 sertifikası. Sertifikası sayesinde saatin suya ve toza karşı tam koruma sunduğunu görmek mümkün oluyor. Benzer modellerden farklı olarak suya ve toza karşın tam anlamıyla koruma sunulması, tasarımı destekleyen bir detay.

Tasarımı bir kenara bırakacak olursak Lenovo Carme akıllı saat modelinin teknik özellikleri de bir hayli dikkat çekici. Saatin kalp ritim ölçer özelliği var. Ritim ölçer özelliğiyle beraber egzersiz takip özelliği de sunuluyor. Egzersiz takip sistemi, birçok kayıtlı egzersiz üzerinden ilerleyebiliyor.

Egzersiz sırasında kalori takip edilmesi ve yakılan kalorinin aktivitelere göre hesaplanması gibi artılar sunuluyor. 200 mAh değerinde bataryası bulunan akıllı saatin ekran kısmında ise 1.3 inçlik renkli ekran kullandığını görmek mümkün oluyor.

2,5D camlarına sahip olan Lenovo Carme akıllı saat modelinin bu özelliklerinin dışında bildirim okuma, gelen aramaları ve bildirimleri gösterme gibi artıları da söz konusu. Saatin tüm bu özelliklerle beraber fiyatı ise 50 dolar olarak açıklandı.

Çok üst düzey bir akıllı saat modeli olmasa da tercih edilebilecek akıllı saat modellerinden biri olan serinin çıkış tarihi ise 15 Eylül olarak açıklandı. 15 Eylül sonrasında saatleri satın almak mümkün olacak. Ülkemiz de bu modellerin satılıp satılmayacağı ise kesin değil. Bunun için bir süre daha açıklamaları beklemek gerekiyor.