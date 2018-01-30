Lenovo Explorer İnceleme

Lenovo Explorer VR kulaklık incelemesini bu yazımızda sizlerle birlikte yapacağız. Çünkü Lenovo Explorer Windows uyumlu VR kulaklık setleri arasında sanal gerçeklik deneyimlerini en iyi sağlayan ve uygun fiyatlı olan bir kulaklık. Lenovo büyük ismi sayesinde zaten VR pazarını sarsmaya yavaş yavaş başlamıştı.

VR kulaklık setlerinin tümü oldukça benzer özelliklere sahipken onları gerçekten ayıran şey tasarım ve rahatlıktır.

Lenovo VR kulaklık seti üretmeye başlayınca Lenovo markalı cihazdan hem performans hem de yapı kalitesi bakımından büyük şeyler bekliyorduk. Peki bunları bulabildik mi? Gelin incelemeye başlayalım.

Lenovo Explorer Fiyatı

Lenovo Explorer diğer VR kulaklık setleri gibi geçtiğimiz yılın Windows 10 sonbahar güncelleştirmesinin başlatılmasıyla aynı anda satışa çıktı. Bu güncelleme ile Windows’a VR uyumluluğu getiriliyordu. İki kablosuz hareket denetleyicisi içeren Explorer’ın fiyatı 449.99 $ olarak belirlendi. Bu fiyat HTC Vive‘dan biraz daha ucuz oldu.

Bu arada Oculus Rift de fiyatını Windows VR aygıtlarının daha düşük fiyatlarına tepki olarak 399 $ kadar kalıcı bir fiyat düşüşü yaşadı.

Lenovo Explorer Tasarım

Fiyat dışında VR kulaklıklar arasındaki başlıca ayrım tasarımları olur. Lenovo ise Explorer ile yakışıklı bir kulaklık tasarımı yapmış görünüyor. Sade tasarımlı siyah tasarımı yaklaşmakta olan Asus Windows VR kulaklığı kadar etkileyici görünmüyor ancak biraz mavi ve siyah bir tasarıma sahip olan Acer kulaklık setinden çok daha güzel görünüyor.

Kulaklıklı mikrofon seti uzun bir süre giymek için yeterince hafif ve arkadaki geniş kadran kulaklığınızı kafanıza rahatça oturacak şekilde sıkıştırmaya veya gevşetmenize izin veriyor. Bu yöntemin kayışlardan çok daha kolay olması cabası. Lenovo Explorer ile güzel bir tasarım yönü ise göze takılan aygıtın kolayca kaldırılabilmesi, kulaklığınızı çıkarmanıza gerek kalmadan gerçek dünyayı görmek istiyorsanız kullanışlıdır. Menteşe hareketi istediğimiz kadar pürüzsüz değil. Ancak hızlı bir mola vermek istiyorsanız kullanışlı bir işlev.

Diğer Windows VR kulaklık setlerinde olduğu gibi Lenovo Explorer ile birlikte iki hareket denetleyicisi elde edersiniz. Kulaklıkla bir klavye-fare veya Xbox One denetleyicisi kullanma seçeneği de vardır. Ancak en iyi MR deneyimi için hareket denetleyicileri kullanılmalı. Denetleyiciler HTC Vive denetleyicisine benzer, dairesel başlı ve bir dizi düğmesi olan, arka tarafta bir tetikleyiciye sahip, yanda bir düğme ve bir dokunmatik alan olan güzel görünümlü cihazlardır. Bu benzerlikler Vive için tasarlanmış bazı VR oyunlarını Windows VR kulaklıkla oynayabileceğiniz anlamına gelir ve böylece platforma iyi bir içerik kütüphanesi sunar.

VR kontrolleri Windows VR Portalı programında yüklü uygulamaları getirmek için bir Windows düğmesi ve hareket için bir kıskaç içeren Vive‘ın özelliklerinden farklıdır. Bu kıskaç güzel bir ektir ve VR’da hareketi kolaylaştırır. Fakat VR kulaklıklar daha popüler hale gelinceye kadar pek çok VR oyununu oynayamayabiliriz. Her bir denetleyicinin üst kısmındaki halkalar kulaklığın hareketlerini izlemesine olanak tanıyan ve kullanımdayken aydınlatan bir dizi ışığa sahiptir.

Kontrol kollarının kendine özgü hafif ve plastik bir hissi var. HTC Vive kolları kadar sağlam hissettirmiyorlar. Ayrıca her biri bir AAA pille çalışıyorlar, bu nedenle Vive‘ın kontrol cihazlarının aksine şarj etmek için onları takamazsınız. Bununla birlikte bu durum piller tükendiğinde, şarj olurken beklemek zorunda kalmadan onları hızlı bir şekilde yeni pillerle değiştirebileceğiniz anlamına geliyor.

Donanım açısından Lenovo Explorer hareketi izlemek için iki dahili hareket izleme kamerası, bir jiroskop ve bir ivmeölçer kullanır. Kulaklıklı mikrofon seti 380 gramdır ve kullanımda çok ağır hissettirmez. Ancak yaklaşık 20 dakika sonra alnımızda kırmızı bir iz bırakmıştır.

Kendi kulaklıklarınızı takmanıza izin veren 3,5 mm’lik bir giriş portu bulunur. Kullanmayı sevdiğiniz bir çift kulaklık varsa bu güzel bir seçenektir. Ancak Oculus Rift’in aksine Explorer kendi kulaklıkları ile gelmiyor. Bu arada Lenovo Explorer bir USB 3.0 ve HDMI bağlantısına bölünen tek bir uzun (4 metrelik) kabloyla PC’nize bağlanıyor. Elbette kablosuz bir sürümü olsa daha iyi olurdu ama şimdilik bu kadar olmuş. 2880 x 1440 çözünürlüğüne sahip 2.89 inçlik iki adet objektif ve bir LCD ekran var. Bu çözünürlük Vive‘a göre daha yüksek ancak yaklaşmakta olan HTC Vive Pro‘nun 2880 x 1600 değerinden daha düşük. Vive’ın PenTile OLED ekranının Lenovo‘daki LCD’den üstün olduğunu da belirtmek gerekir.

Merceklerin 110 derecelik bir görüş alanı ve 90 derecelik bir yenileme oranı vardır. Vive‘da da bu sayılar hemen hemen aynıdır.

Lenovo Explorer Performans

Harici sensörlere ihtiyaç duyulmadığı için Lenovo Explorer Windows 10’un ayrılmaz bir parçası gibi çalışır ve Lenovo Explorer kurulum süreci oldukça basittir. Kulaklığı taktık ve Windows VR Portalı’nı Microsoft Mağazasından indirdik. İşlem tamamlandıktan sonra kolay anlaşılır bir kılavuz kullanarak kulaklığın ayarlanma sürecine alınıyoruz.

Lenovo Explorer‘ı oturarak ya da ayağa kalkarak kullanabilirsiniz. Ayakta durmak istiyorsanız kulaklığı tutmanız ve taşınacağınız alanın çevresine doğru yürümeniz isteniyor. Bu durum VR uygulamalarının sizi takip etmesine yardımcı olmak için basit bir yol. Sizi etraftaki nesnelerden uzakta güvenli bir alanda tutar.

Hareket denetleyicilerinin Bluetooth ile eşleştirilmesi oldukça basittir. Ancak Bluetooth ile ilgili bir sorun yaşamış olduğumuza değinmemiz gerekiyor. Bunun nedeni bir masaüstü bilgisayar kullanıyor olmamızdı ve anakartın yerleşik bir Bluetooth alıcısı varsa kapsama alanı çok iyi değildi. Bu nedenle bağlantı bir sorun haline geldi. Bu ucuz bir USB Bluetooth alıcısı ile kolaylıkla giderilebilir. Alacağınız harici alıcının Bluetooth 4.0 olduğundan emin olun.

Lenovo Explorer kurulduktan sonra ilk önce test ettik. Görsel olarak Lenovo Explorer iyi bir iş çıkardı ve daha yüksek çözünürlük sebebiyle pikseller arasındaki çizgileri görebileceğiniz “ekran kapısı” etkisi HTC Vive‘a göre daha az fark ediliyordu. Lenovo Explorer‘ın görüntü kalitesi HTC Vive‘daki görüntü kalitesine pek uymuyor. Ancak kulaklıklar arasındaki fiyat farkı göz önüne alındığında görüntü kalitesinin kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz.

Lenovo Explorer‘da bulunan daha küçük objektifler görüş alanınızın tamamının doldurulmadığı anlamına gelir. Bu nedenle bazen tüplü dalış maskesi ile dolaşıyormuş gibi hissedebilirsiniz zira çevresel görüşünüzün kenarları siyah renktedir. Bir süre sonra bu sorunun neredeyse tamamen unutacağınızı hatırlatalım. Endişe edecek bir şey değil.

360 derecelik videoları izlemenize izin veren birkaç uygulama var. Ancak videoların çözünürlüğü iyi değildi ve bu da bizim onlardan zevk almamamıza neden oldu. Bu durumun Lenovo Explorer ile bir alakası yok. Görüntüleri çeken kameraların hatası var. Umarım gelecekte daha iyi 360 derecelik videolar görürüz. Ayrıca birkaç SteamVR oyunu denedik. Denediğimiz oyunların birçoğu iyi çalıştı. Ancak SteamVR için hala erken olduğunu gösteren bazı sorunlar vardı. Örneğin Nvidia VR Funhouse hareket kontrol cihazlarını tespit etti, ancak bazı karışıklıklar yarattı. Bu nedenle sağ kontrol sol el kontrolü gibi gösterdi. Bu da gerçekten çok kafa karıştırıcıydı. Yine de bu umarım gelecekte düzeltilir ve düzgünce SteamVR’daki tüm oyunlar oynanabilir.

Sonuç

Lenovo Explorer ile inceleme zamanımız boyunca hareket denetleyicileri iyi çalıştı ve denediğimiz oyunlar ve VR deneyimlerine doğru yanıt verdi. HTC Vive‘a göre biraz daha hafif ve daha ucuza benziyorlar. Ayrıca daha rahat duruyorlar. VR uygulamalarında grafiksel olarak destek veriyorlar ve kullanımı kolaylaştırıyorlar.

Kulaklığın burnunuzun köprüsünü koruyan yastıklı kumaşı bazen gevşek olmasına rağmen uzun süre giyilebilecek kadar rahat. Ayrıca bir süreliğine gerçek dünyada etrafa bakmak istediğinizde ön camı çevirme özelliği kullanımı daha kolay hale getiriyor.

Genel olarak Lenovo Explorer‘ın rahatlık konusunda önde gelen özelliği çok hafif olması ve hafifliği ile diğer premium sanal gerçeklik kulaklıklarından daha rahat halde olması diyebiliriz. Görüntü kalitesi ise hareket kontrolü kadar iyiydi ve SteamVR desteği de umut verici duruyor. Objektiflerin biraz küçük olması utanç verici ama olsun.