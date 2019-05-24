Lenovo Huawei ile Aynı Kaderi mi Paylaşacak?

Huawei, Amerika’nın ABD merkezli bir şirketle iş yapması yasaklandıktan sonra, yedek planlar çerçevesine yönelmeye başladı. Şirketin geçen yıldan bu yana bu harekete hazırlıklı olduğunu ve önümüzdeki birkaç ay boyunca işletmek için yeterli donanımlarının bulunduğunu söyledi.

Şirket ayrıca, son yayınlanan raporlara göre kendi yonga setleri ile birlikte şirketin kendi mobil işletim sistemi ve Google Play Store’un yerini alabilecek bir uygulama mağazası üzerinde çalışıyor. Bugün ise benzer bir açıklama Lenovo Group CEO’sundan geldi.

Lenovo CEO’su dünyanın en büyük bilgisayar üreticisinin, diğer Çinli teknoloji şirketlerinin kendilerini Huawei’yle aynı kaderle karşı karşıya bulabileceklerini duyurdu. Buna rağmen kendi işletim sistemini ve yonga setlerini geliştirmeyi planlamadıklarını söyledi.

Bir medya brifingi sırasında, Lenovo CEO’su Yang Yuanqing, “Lenovo, küreselleşme kaçınılmaz bir eğilim olmaya devam ettiği için işletim sistemleri veya yongalar geliştirmek niyetinde değildir. Bu nedenle bir şirketin her konuda uzmanlaşmasına gerek yoktur. ” dedi.

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Şirketin en iyi ürünleri kullanıcılara sunmak için güvenilir ortaklarla işbirliği yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Lenovo’nun duruşu, Huawei’ninkine zıt bir zıtlık içinde. Dünyanın önde gelen telekomünikasyon ekipmanı üreticisi ise hala çıkmazda.

Lenovo CEO’nun yorumu, Huawei’nin ABD’nin ticaret kara listesine eklenmesinden birkaç gün sonra geldi. ABD, ulusal güvenlik için bir tehdit olarak gördüğü için, diğer Çinli firmaların da listeye eklenebileceğini iddia eden medya raporları da var.

Bloomberg’in raporuna göre, Amerika Birleşik Devletleri şu anda Hangzhou Hikvision Dijital Teknolojisi, Zhejiang Dahua Teknolojisi, Megvii ve diğer iki video izleme şirketini Varlık Listesine eklemek isteyip istemediğini tartışıyor.