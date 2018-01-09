CES 2018 yarın başlıyor ve bugünkü basın olaylarının bir parçası olarak ve ThinkPad X1 serisinin yenilenmesinin yanında Lenovo, Miix 630‘u duyurdu. Yeni tablet, şirketten bir Qualcomm Snapdragon 835 işlemci içeren ilk ürün.

İlk Snapdragon destekli Windows 10 bilgisayarlar, HP ve ASUS‘dan geleceği geçen ay açıklanmıştı. Bu, Microsoft‘un yeni Always-Connected PC girişiminin bir alt kümesi ve hücresel aygıtları tanıtmak için bir plan. Fakat bunlar, Windows 10’u ARM işlemcilerde çalıştırmayı da içeriyor ki bu da tamamen yeni bir şey.

Ancak bir Snapdragon 835 işlemci kullanmanın en büyük yararı pil ömrü. Lenovo 20 saate kadar kullanım sözü veriyor ve şirket bekleme süresinden bahsetmese de bu süre oldukça etkileyici olmalı. ARM çipleri, büyük görevler için daha güçlü çekirdekler ve küçük görevler için etkili çekirdeklerle birlikte, big.LITTLE mimarisini kullanıyor. Sistem bekleme modundayken, minimum pil ömrü kullanarak arka plan görevlerini senkronize etmek için telefonunuzun çalışmasına benzer şekilde daha az güçlü çekirdek kullanabilir.

Yonga seti ayrıca, fansız bir tasarıma izin vererek tableti ince, hafif ve sessiz hale getiriyor. Sadece 1,33 kg’lık bir ağırlığa ve 15,6 mm kalınlığa sahip ve takılabilir klavye içeriyor. Cihaz aynı zamanda bir IR kamera içermekte, böylece Windows Hello yüz tanıma özelliğini kullanarak cihaza kolayca giriş yapabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, 12,3 inç 1920×1280 (3: 2) ekran, 256GB’a kadar depolama alanı ve 8GB’a kadar RAM bulabilirsiniz. Tek bir USB Type-C bağlantı noktası, bir SD kart okuyucu, bir nano-SIM yuvası ve bir 3.5mm ses girişi bulunmakta. Cihaz arkadan aydınlatmalı klavye ve kalem de birlikte geliyor.

Windows 10 S ile birlikte sürülen cihazda yalnızca Microsoft Store‘dan gelen uygulamalar kullanılabilmekte. Tüm 10 S cihazlarında olduğu gibi, Windows 10 Pro’ya ücretsiz yükseltme için bir teklif var, ancak burada ilginç olan şey, bu teklifin süresi dolduğu statik bir tarihin ilk defa olması. Ürünün etkinleştirilmesinden sonraki 180 gün içinde Pro’ya ücretsiz olarak yükseltebilirsiniz.

Lenovo Miix 630, muhtemelen Nisan veya Mayıs aylarında bu yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. Ve fiyat olarak 799 Dolar‘dan başlayacak.