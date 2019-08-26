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Lenovo K10 Note Akıllı Telefonu Geliyor

Lenovo K10 Note akıllı telefonlarının tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Lenovo K10 Note neler sunacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Lenovo K10 Note

Lenovo, kendi Note modelleri için sürekli güncellemeler yapan markalardan bir tanesi. Markanın sürekli olarak bu alanda yeni bir akıllı telefon modelli tanıttığını görüyoruz. Bu modellerden birisi de Lenovo K10 Note akıllı telefonu olacak.

Muhtemelen 5 Eylül tarihinde yapılacak olan tanıtım sırasında ortaya çıkması beklenen yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda detaylarda gelmeye devam ediyor. Son olarak Lenovo paylaşımı sonrasında ortaya çıkan yeni akıllı telefonlar için beklenen özelliklerden söz edelim. Bakalım Lenovo K10 Note modeli neler sunacak? Öyle ki Note modelleri her zaman için biraz daha fazla dikkat çeken modeller olarak bilinir.

Lenovo K10 Note Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonların teknik özelliklerinin nasıl olacağı konusunda çok fazla bilgi söz konusu değil. Buna karşın yeni akıllı telefon modellerinde yer alacak tasarımın şimdiden dikkat çekmesi bekleniyor.

Telefonun arka kısmında üst üste sıralı bir şekilde 3 arka kameranın gelmesi söz konusu olacak. Bunun dışında arka kapak üzerine konumlandırılmış olan bir de parmak izi sensörünün kullanılacağını düşünüyoruz.

Beklenen tasarım detayları bu yönde bir arka kapak tasarımının sunulacağını gösteriyor. Bunun dışında ön kısma baktığımız zaman ise su damlası çentik alanının geldiğini görmek mümkün olacak. Su damlası çentik alanının ne denli fark yaratacağı ise tartışılır.

Lenovo K10 Note

Tasarımı genel olarak bu şekilde öne çıkacak olan Lenovo K10 Note akıllı telefonlarının ekran boyutu kısmında ise 6.3 inçlik bir panel sunması söz konusu olacak. Full HD+ çözünürlük değerinin bulunduğu ekranlarda geniş bir kullanım alanı olacak.

İşlemci kısmında ise Snapdragon 710 serisi işlemcilere yer verilecek ve toplamda 6 GB RAM bellek miktarı gibi iddialı bir değer göreceğiz. 4500 mAh değerinde bataryaları, 3 arka kamera gibi artılarıyla beraber Lenovo K10 Note akıllı telefonu için tanıtım tarihinin ise 5 Eylül olduğu söyleniyor.

Telefonun tanıtımından sonra kalem desteği gibi konularda netlik kazanmış olacak. Şimdilik yeni detayların paylaşılması için tanıtımı bekliyoruz.

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