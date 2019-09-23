Lenovo K10 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

İkinci seri K modeli olarak tanıtılmasını beklediğimiz Lenovo K10 Plus akıllı telefonları için beklenen tanıtım yapıldı. Lenovo K10 Plus modeli çok kısa bir süre sonra tanıtıldı. Yeni akıllı telefon modellerinin tanıtılmasıyla beraber bu model için beklenen tasarım da ortaya çıkmış oldu.

Lenovo K10 Plus Tasarımı

Yeni akıllı telefonlar için standart bir tasarım sunulduğunu görüyoruz. Ön kısımda su damlası çentik alanı kullanıldığını görmek mümkün oluyor. Su damlası çentik alanının kullanıldığı akıllı telefon belli bir oranda çerçeve sunuyor. Dediğimiz gibi çerçeveler çok geniş değil ancak belli bir oranda da kullanılmış durumda. Tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon söz konusu değil.

Telefonun arka kapak kısmında ise yine standart bir dizilim var. Bu kısımda da üst üste sıralı olan 3 arka kameranın kullanıldığını göreceğiz. Üst üste sıralı olan üç arka kamera kullanılan akıllı telefonun parmak izinin de ortalandığını ve sensörlerin tam orta kısımda kullanıldığını ekleyelim.

Lenovo K10 Plus Teknik Özellikler

Başarılı bir akıllı telefon olan yeni serinin işlemci kısmında Snapdragon 632 işlemcilerine sahip olduğu açıklandı. İşlemci kısmında orta segment bir seri tercih eden marka, RAM kısmında da 4 GB RAM seçeneğini sunuyor. Yine bu kısımda da önemli bir değişiklik söz konusu değil. Telefonun depolama alanı kısmında ise 64 GB seçeneğinin sunulduğunu görmek mümkün oluyor.

Ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise 6.22 inçlik bir panel kullanıldığını görmekteyiz. 1080 X 2340 piksel çözünürlük değerine sahip olan akıllı telefonların 19:9 en boy oranı bulunuyor. Geniş ekran formatına geçildiği modeller olarak karşımıza çıkan yeni akıllı telefonların kamer kısmında da iyi bir model olduğunu belirtelim.

Ana arka kamera kısmında 13 MP f/2.0 diyafram açıklık değeri bulunan bir kamera kullanılmış. İkinci kamera 8 MP ve üçüncü kamera ise 5 MP değerinde. Telefonun ön kamerası kısmında ise 16 MP değerinde tek bir kamera var.

Tüm bu özelliklerle beraber 30 Eylül tarihinde satışa çıkması beklenen Lenovo K10 Plus modelinin fiyatı ise 155 dolar olarak açıklandı.