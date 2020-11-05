Lenovo K12 Note Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo K12 Note orta sınıf telefonu sessiz sedasız piyasaya sürüldü. Lenovo K12 Note, Hindistan’da piyasaya sürülen Moto G9‘un (Avrupa’da Moto G9 Play olarak da bilinen) yeniden markalanmış bir versiyonu olarak görücüye çıktı. Lenovo K12 Note, uzun boylu bir ekrana, 48 megapiksel üçlü kamera kurulumuna ve büyük boyutlu bir bataryaya sahip

Lenovo K12 Note, 720 x 1600 piksel HD + çözünürlük sunan 6,5 inç IPS LCD ekrana sahip. Android 10 işletim sistemiyle çalışan telefonun arka tarafında bir parmak izi sensörü bulunuyor ve sağ tarafında Google Asistan’a erişmek için özel bir düğme yer alıyor.

Snapdragon 662 işlemci ile çalışan K12, 4 GB RAM ve 128 GB büyük dahili depolama sunuyor. Telefonda daha fazla depolama için microSD kart girişi de bulunuyor. 15W hızlı şarj desteği ile birlikte gelen telefonda 5.000 mAh batarya yer alıyor.

Lenovo K12 Note, 8 megapiksellik bir ön kamerayı da beraberinde getiriyor. Telefonun arka tarafında 48 megapiksellik bir ana kamera, 2 megapiksellik bir makro lens ve 2 megapiksel derinlik yardımcı lens içeren kare şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Telefon, kullanıcılara çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C ve 3,5 milimetre ses girişi gibi diğer özellikleri de sunuyor.

Lenovo K12 Note, 160 dolar fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak. Telefonda Safir Mavisi ve Orman Yeşili gibi renk seçenekleri bulunuyor. Lenovo K12 Note’un başka hangi yerlerde satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.